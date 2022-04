ஒடிசா முதல்வரின் தலைமை ஆலோசகராக இருக்கும் ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி ஆர்.பாலகிருஷ்ணன் ஆனந்த விகடனில் எழுதிய தொடர், `தமிழ் நெடுஞ்சாலை.' விகடன் பிரசுர வெளியீடாக நூல் வடிவம் பெற்றிருக்கும் இதன் அறிமுக விழாவை களம் இலக்கிய அமைப்பு திருச்சியில் நடத்துகிறது. மத்தியப் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள ஹோட்டல் அஜந்தாவில் 16-ம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை நடைபெறும் விழாவில் உதயச்சந்திரன் ஐ.ஏ.எஸ்., கரு.பழனியப்பன், பாஸ்கர் சக்தி, டிராட்ஸ்கி மருது என்று ஏராளமான ஆளுமைகள் பங்கேற்கிறார்கள். விழா அரங்கில் தள்ளுபடி விலையில் `தமிழ் நெடுஞ்சாலை' நூல் கிடைக்கும்.

கொலை செய்யும் யுக்திகளைப் படைப்புகளில் எழுதிவிட்டு, அதே யுக்தியைப் பயன்படுத்தி நிஜத்தில் கொலை செய்யும் நபர்களைப் பற்றிப் படித்திருக்கிறீர்களா? சில புத்தகங்களை எழுதியிருக்கும் நான்சி கிராம்ப்டன், 2011-ம் ஆண்டு How to murder your Husband என்னும் பிளாக் பதிவைப் பல மசாலாக்களைத் தூவி எழுதியிருந்தார். 2018-ம் ஆண்டு நான்சியின் கணவர் டேனியல் பிராபி கொலை செய்யப்பட 68 வயதான நான்சியைக் கைது செய்தது காவல்துறை. அவர் எழுதிய புத்தகங்கள், பிளாக் பதிவுகள் எல்லாமே இப்போது சர்ச்சையாக மாறியிருக் கின்றன. அவர் எழுதியதில் எல்லோரையும் ஆச்சர்யப் படுத்திய வரிகள் இவைதான். ‘துப்பாக்கி சத்தம் போடும்; விஷம் வேலைக்கு ஆகாது; கத்தி அதிக ரத்தத்தைச் சிதற வைத்துவிடும்; அடியாள் வைத்துக் கொலை செய்தால் நேரே உங்களை காவலாளியிடம் இட்டுச் சென்றுவிடுவான்.’ 25 ஆண்டுக்காலம் இணைந்து வாழ்ந்த நான்சி, இன்ஷூரன்ஸ் தொகைக்காகக் கணவரைக் கொலை செய்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. நிஜமான புனைவு!