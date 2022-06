பெரும் பணக்காரர்கள் பூமியை விட்டுப் பிற கிரகங்களுக்குச் சென்று வாழ்வது குறித்துப் பேசிக்கொண்டிருக்க, பில் கேட்ஸ் மட்டும் விதிவிலக்காய் இந்தப் பூமியை நாம் இன்னும் எப்படிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எழுதிவருகிறார். கடந்த ஆண்டு How to Avoid a Climate Disaster என்கிற புத்தகத்தின் மூலம், இன்னும் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு பூமியைக் காக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என எழுதியவர், இந்த முறை How to Prevent the Next Pandemic என்ற புத்தகத்தில் அடுத்து ஒரு பெருந்தொற்று நடக்காமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என எழுதியிருக்கிறார். பில் கேட்ஸ் பற்றி சர்ச்சைகளும் கருத்து வேறுபாடுகளும் இருக்கலாம். ஆனால் இருக்கும் பெரும் பணக்காரர்களில் புவி குறித்தும், நோய்கள் குறித்தும் எழுதிக்கொண்டிருக்கும் பில் கேட்ஸின் கருத்துகள் இந்தக் காலகட்டத்தில் அவசியமானதே. காலத்தின் தேவை!