கேரளாவை மூழ்கடித்த 2018 வெள்ளம் குறித்துத் திரைப்படம் ஒன்று மலையாளத்தில் தயாராகிவருகிறது. ‘2018’ (2018 Every One is A Hero) என்ற பெயரில் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் படத்தில் டொவினோ தாமஸ், குஞ்சாக்கோ போபன், அஞ்சு வர்கீஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய நட்சத்திரங்கள் நடிக்கிறார்கள். ஜூட் ஆன்டணி ஜோசப் இயக்குகிறார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கதை ரெடியாகி, இப்போதுதான் ஷூட்டிங் போகிறார்கள். ‘`இந்த சினிமாக் கனவு கொரோனாவால் தாமதமாகிவிட்டது. இந்தக் கனவைச் சுமந்து தினமும் தூக்கம் இல்லாமல் தவித்தேன்’’ என ஜூட் ஆன்டணி ஜோசப் கூறியுள்ளார். திரை வெள்ளம்!

கமலின் ‘இந்தியன் 2' கதையில் அதிரடியாக நிறைய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி மெயின் வில்லன் ரோல் ஒன்றும் சேர்த்திருக்கிறார்கள். அது சத்யராஜுக்கு செமயாக செட் ஆகும் எனக் கருதியிருக்கிறார் கமல். ஏற்கெனவே ஷங்கர் இயக்கத்தில் ‘நண்பன்' படத்தில் சத்யராஜ் நடித்திருக்கிறார். அந்த நட்பில் ஷங்கரே, சத்யராஜ் வீட்டிற்குச் சென்று கதை சொல்லியிருப்பதாகத் தகவல். வைரஸ் வெர்ஷன் 2?