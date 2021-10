`ஐ லவ் யூ மை லப்பு' என்று தன் அம்மா கையெழுத்தையே டாட்டூவாகக் குத்தியிருக்கிறார் ஸ்ரீதேவியின் மகள் ஜான்வி கபூர். ``அம்மா அடிக்கடி சொல்லும் வாசகம் இது. `I love you my labbu. You are the best baby in the world’ அப்படின்னுதான் என்னைக் கொஞ்சுவாங்க. அந்த முதல் வாசகத்தையே டாட்டூவாக்கியிருக்கேன். மிஸ் யூமா!'' என உருகியிருக்கிறார் ஜான்வி. கோலமாவு கோகிலாவின் இந்தி ரீமேக்கான `குட்லக் ஜெர்ரி'யை முடித்த கையோடு மலையாள ஹிட் `ஹெலன்' படத்தின் ரீமேக்கான `மிலி'யில் பிஸியாகிவிட்டார் ஜான்வி. சமத்துப் பொண்ணு!

துபாய் அரசாங்கம் மலையாள சினிமா நட்சத்திரங்களுக்கு கோல்டன் விசா வழங்கும் நிகழ்வைத் தொடர்ந்து நடத்திவருகிறது. சமீபத்தில் மீரா ஜாஸ்மினுக்கு இது தரப்பட்டது. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் நடிக்க வந்திருக்கும் மீரா ஜாஸ்மின், துபாய் சென்று கோல்டன் விசா வாங்கிய மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார். `அச்சுவின்றெ அம்மா' `ரசதந்திரம்' ஆகிய படங்களில் மீரா இப்போது நடித்துவருகிறார். மலையாள சினிமா கைகொடுத்த மகிழ்ச்சியில், ``மலையாள சினிமாவைப் பார்த்து பாலிவுட் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்'' எனச் சிலாகித்தார் மீரா. சண்டக்கோழி

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சங்கரலிங்கம். 72 வயதான இவர், `ஐந்தாவது தூண்' என்ற அமைப்பின் நிறுவனர். கழிவுநீர் ஓடையின் நடுவில் நாற்காலி போட்டு அமர்ந்து போராட்டம், பல்வேறு வேடமணிந்து மனு அளித்தல், கழுத்தளவு தண்ணீரில் உண்ணாவிரதம், கோயில் உண்டியலில் மனு போடுதல் எனப் பல நூதனப் போராட்டங்கள் நடத்தியவர். இந்தப் போராட்டங்களால் பல பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு கண்டுள்ளார். கடந்த 2009-ல் `கோவில்பட்டி மெயின் பஜார் ஓடைப் பகுதிகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்' என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு போட்டார். நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இது நடக்கவில்லை. 2013 காந்தி ஜயந்தி அன்று, `ஆக்கிரமிப்பை முழுமையாக அகற்றும் வரையில் சட்டை அணிய மாட்டேன்’ எனச் சொல்லி கோவில்பட்டி கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சட்டையைக் கழற்றினார். தற்போது ஆக்கிரமிப்புகள் முழுமையாக அகற்றப்பட, அதிகாரிகள் கூடி அவருக்குச் சட்டை அணிவித்தனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் கொள்ளிடம் ஆற்றங்கரைச் சாலை ஓரத்தில் ஆண் குரங்கு ஒன்று உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்ட சிறுவர்கள் அருகே சென்று வாழைப்பழம் கொடுத்தனர். அதை சாப்பிட முடியாமல் குரங்கு தவித்தது. அப்போதுதான், அந்தக் குரங்கின் வால் பகுதியில் காயம் இருந்ததைச் சிறுவர்கள் கவனித்தனர். ``ஐயோ... பாவம் இந்தக் குரங்கு'' என்று கலங்கிய சிறுவர்கள், சீர்காழி வனத்துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக வனத்துறை ஊழியர்கள் வந்து, குரங்கை லாகவமாகப் பிடித்து அருகிலுள்ள சாமியம் கால்நடை மருத்துவமனைக்குத் தூக்கிச் சென்று சிகிச்சை தந்தனர். சிகிச்சைக்குப்பின் நலமடைந்த குரங்கைக் கொள்ளிடம் வனப்பகுதியில் பாதுகாப்பாக விட்டனர். அன்பே குழந்தைகள்