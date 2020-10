கொரோனா வேகத்திலேயே, சட்டமன்றத் தேர்தலைச் சந்திக்கவிருக்கிறது பீகார். அக்டோபர் 28, நவம்பர் 3, நவம்பர் 7 என்று மூன்று கட்டங்களாக நடக்கும் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை நவம்பர் 10 அன்று நடைபெறுகிறது. கொரோனாத் தொற்றாளர்கள் ஓட்டுப்போட கடைசி ஒரு மணி நேரத்தை ஒதுக்கியிருக்கிறார்கள். தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதும், அடிதடிகள் சகஜம்தான். ஆனால், பீகாரில் இரண்டு கொலைகளே நடந்திருக்கின்றன. பா.ஜ.க-வைச் சேர்ந்த தலைவர்களில் ஒருவரான ராஜேஷ், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் முக்கியத் தலைவர்களில் ஒருவரான சக்தி மாலிக் என இருவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் நெருங்க நெருங்க பீதியில் இருக்கிறது பீஹார். ரத்த சரித்திரம்

உலகம் முழுக்க சினிமாத்துறையை முற்றிலுமாக யோசிக்க வைத்திருக்கிறது கொரோனா. விஜய்யின் மாஸ்டர் திரைப்படம் எப்போது திரையரங்கில் வெளியாகுமோ, அந்நாளே பொங்கல், தீபாவளி எனக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் விஜய் ரசிகர்கள். படத்தை ரிலீஸ் செய்தே தீருவேன் என நோலன் அடம்பிடித்து டெனட்டை ரிலீஸ் செய்தார். வசூல் ரீதியாகத் தப்பித்தாலும், இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வெளியாகாததால், எதிர்பார்த்த லாபத்தை அப்படம் பெறவில்லை. 1500 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் டிசம்பர் மாதம் வெளியாக வேண்டிய Dune திரைப்படம், அடுத்த அக்டோபருக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டேனியல் கிரெய்க் நடிக்கும் கடைசி ஜேம்ஸ் பாண்டு திரைப்படம் என்பதால், `No time to Die’ படத்துக்கு எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்பு. நவம்பரில் வெளியாகும் என டிரெய்லர் வெளியானாலும், தற்போது அடுத்த ஏப்ரலுக்கு ரிலீஸைத் தள்ளி வைத்திருக்கிறார்கள். அதுவும் கொரோனா மனது வைத்தால்தான். No Time To Release

டவுன் பஸ்ஸைப் போல, பெரு நகரங்களுக்கிடையேயான விமானப் போக்குவரத்து அதிகரித்ததும், அதில் பயணம் செய்யும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறது. கொரோனாச் சூழலில் பயண நேரம், பாதுகாப்பு என ரயிலைவிடவும் விமானம் சிறப்பு என்பதால், கூடுதல் செலவு என்றாலும் அதையே விரும்புகிறார்கள் மக்கள். டெல்லியிலிருந்து பெங்களூருக்குச் சென்று கொண்டிருந்த பெண் ஒருவருக்கு பயணத்திலேயே ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. 30,000 அடி உயரத்தில், சில நிமிடங்களில் அங்கு ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப் உருவாக்கி, அந்தக் குழந்தையைக் காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள். இப்போது அந்தக் குழந்தைக்கு வாழ்நாளுக்கான இலவச பாஸ் கொடுத்து ஆச்சர்யப்படுத்தியிருக்கிறது இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ். இதற்கு முன்னர் EgyptAir விமானத்தில் எகிப்திலிருந்து லண்டனுக்குச் செல்லும் தறுவாயில் ஒருவருக்கு நடுவானிலேயே குழந்தை பிறந்தது. அந்தக் குழந்தைக்கும் இலவச பாஸ் கொடுக்கப்பட்டது. இரண்டு தருணங்களிலும் விமானத்தில் பயணிகளாக மருத்துவர்கள் இருந்ததுதான் அபூர்வமான ஒற்றுமை. ஏர் பேபி