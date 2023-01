லைக் கமென்ட் ஷேர்: சமூக வலைதள சுவாரஸ்யங்கள்!

Rajesh Kumar

காவல் துறையில் துப்பறியும் நாய்களுக்கு எப்படி பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது?

ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், டாபர்மேன், லெப்ரா, ரெட்சிவர் வகை நாய்களைத்தான் துப்பறியும் துறைக்கு பயன்படுத்திக்கொள்ள முடியும். குட்டிக்கு நான்கு மாதம் முடிந்ததும் பயிற்சியை ஆரம்பித்து விடுவார்கள். முதல் பயிற்சி ஹீல் வாக்கிங் Heal walking என்பதாகும். நாய்க்குட்டியை இடது பக்கமாக கயிற்றைப் பிடித்த படி கூட்டி போவதுதான், இந்தப் பயிற்சியின் நோக்கம். எதிரே வேறு ஏதாவது ஒரு அந்நிய நாய் எதிர்ப்பட்டாலும்கூட அதை பார்த்து குரைக்காமல் சட்டை செய்யாமல் போக வேண்டும்.

அதேபோல் பயிற்சியாளர் நடக்கும் வேகத்துக்கு சமமாய் நாயும் நடக்க வேண்டும். இந்த ஹீல் வாக்கிங் பயிற்சி முடிந்ததும் இரண்டாவது பயிற்சி பார்க்கிங் Barking. `பார்க்கிங்' என்றால் குரைப்பது. எல்லா நாய்களும் குரைக்கக் கூடியதுதான். ஆனால் பயிற்சியாளர் `ஸ்பீக்' (speak) என்று சொன்னால் மட்டுமே குரைக்க வேண்டும். அவர் `கொய்ட்' (quite) சொல்கிற அதே வினாடி குரைப்பதை நிறுத்த வேண்டும்.

இவை தவிர இன்னும் சில உத்தரவு வார்த்தைகள் உண்டு. `சிட்' (sit), `கெட் அப்' (get up), `ஃப்ளாட்' (flat), `டவுன்' (down), `ரெஸ்ட்' (rest), `ட்ராப்' (drop)... இந்த வார்த்தைகளுக்கான பயிற்சிகளை எல்லாம் நாய்க்குட்டிகள் ஒரு மாத இடைவெளியில் கற்றுக்கொண்டுவிடும். முக்கியமான மோப்ப சக்தி பயிற்சி பிரத்யேகமாக கொடுக்கப்படும்.

தனது ஏழாவது வயதில் அல்லது எட்டாவது வயதில் துப்பறியும் நாய்கள் ஓய்வு பெறுகின்றன.பென்ஷன் மட்டும் கிடையாது