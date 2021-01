‘சகாவு’ ஆர்யா ராஜேந்திரன் நாட்டின் இளம் மேயர்!

இந்தியாவின் மிகவும் வயது குறைந்த மேயர் என்ற வரலாற்றுப் புகழுடன் கேரள மாநிலத் தலைநகரான திருவனந்தபுரம் மேயராகப் பதவி ஏற்றிருக்கிறார் 21 வயது இளம்பெண் ஆர்யா ராஜேந்திரன். 100 கவுன்சிலர்களை கொண்ட திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியில் 54 கவுன்சிலர்களின் வாக்குகளோடு சமீபத்தில் பதவிப்பிரமாணம் எடுத்த ஆர்யா, வாழ்த்து மழையில் நனைந்து கொண்டிருக்கிறார். அவள் விகடனுக்காக ஆர்யாவை சந்தித்தபோது, தேர்ந்த அரசியல் வாதியாகப் பொறுமையுடன் பதிலளித்தார் ஆல் செயின்ட் கல்லூரியின் இந்த பி.எஸ்ஸி இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி.

இன்று நாடே திரும்பிப் பார்க்கும் ஆர்யா ராஜேந்திரன், நேற்றுவரை யார்?

அப்பா எலெக்ட்ரீஷியன், அம்மா எல்.ஐ.சி ஏஜென்ட். இருவரும் நீண்ட நாள்களாக சி.பி.எம் (CPI - The Communist Party of India (Marxist) கட்சியில் இருக்கிறார்கள். குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே அப்பாவோடு கட்சிக் கூட்டங்களுக்குச் சென்றிருக்கிறேன். சி.பி.எம் கட்சியின் குழந்தைகள் அமைப்பான பாலசங்கத்தில், ஐந்தாம் வகுப்பிலிருந்து பங்குபெற்று வருகிறேன். கல்லூரியில் சேர்ந்த போது, சி.பி.எம்மின் மாணவ அமைப்பான எஸ்.எஃப்.ஐ (SFI - Students Federation of India)-ல் உறுப்பினராகச் சேர்ந்து பணியாற்றினேன். அது, தேர்தல் நேரத்தில் மக்களை சந்திப்பதில் எனக்குக் கைகொடுத்தது.