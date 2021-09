அடிவயிற்றில் நெருப்பு... அணு உலை ஆபத்து!

‘பூவுலகின் நண்பர்கள்’ சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினோம். `அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் ஆழ்நில அணுக்கழிவு மையத்தை அமைக்கவேண்டும்' என்று 2013-ல் தீர்ப்பு வந்தது. ‘ஆழ்நில அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க 20 முதல் 30 ஆண்டுகள் ஆகும். இப்போதைக்கு நாங்கள் அணுக்கழிவுகளைக் கூடங்குளத்திலேயே பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்கிறோம். அதற்காக ‘Away from Reactor’ எனப்படும் தற்காலிக சேமிப்பு மையத்தை உருவாக்கிக்கொள்கிறோம்' என்று தெரிவித்தது இந்திய அணுசக்திக்கழகம். `அதையேனும் 2018-க்குள் அமையுங்கள்' என்றது நீதிமன்றம். 2018-ல் ‘இதுவரை Away from Reactor அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்கியதில்லை. மிகவும் சவாலான பணி இது. மேலும் ஐந்தாண்டுக் காலம் அவகாசம் வேண்டும்' என்றார்கள். நாங்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தோம். ‘2022-க்குள் கட்டி முடியுங்கள்' என்றது உச்ச நீதிமன்றம். 2022-க்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே உள்ள நிலையில், அடிப்படையான பணிகளைக்கூட இன்னும் தொடங்கவில்லை.



‘அணுக்கழிவுகளைச் சேமிக்கும் குளத்தின் கொள்ளளவு என்பது 7 இயங்கு வருடங்கள் மட்டுமே. 2013-ல் ஒரு அணு உலை மின் உற்பத்தியைத் தொடங்கிவிட்டது. கணக்குப்படி 2020-ம் ஆண்டோடு அந்தக்குளம் கழிவுகளால் நிரம்பியிருக்கும். இனிமேல் அணு உலை இயங்கினால் கழிவுகளைச் சேமிக்கமுடியாது என்பதால் இயக்கத்தை நிறுத்தவேண்டும் என்றோம். ‘ஆலை முழுமையாக இயங்கவில்லை. குளங்கள் 30 சதவிகிதம் மட்டுமே நிரம்பியிருக்கிறது’ என்கிறது அணு உலை நிர்வாகம். கழிவுகளை நிரந்தரமாக எங்கே வைப்பது என்று திட்டமிடாமல் அடுத்தடுத்து அணு உலைகளை அமைத்துக்கொண்டே போனால் அபாயகரமான விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு’’ என்கிறார் ‘பூவுலகின் நண்பர்கள்’ அமைப்பைச் சேர்ந்த பொறியாளர் சுந்தர்ராஜன்.



2017-ல் புகுஷிமா விபத்துக்குப் பிறகு மக்களிடம் அச்சம் நிலவுவதால் இப்போது மட்டுமல்ல, எப்போதுமே குஜராத் மாநிலத்தில் அணு உலைகளை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சட்டமன்றத்திலேயே சொன்னார் அம்மாநில முதல்வர். மகாராஷ்டிராவில் ஜெய்தாப்பூரில் வரவிருந்த 6 அணு உலைகளை அந்த மாநிலம் அனுமதிக்கவில்லை. மேற்கு வங்கமும் தங்கள் மாநிலத்தில் அமைக்கப்படவிருந்த 6 அணு உலைகளை அனுமதிக்க மறுத்துவிட்டது. ஆந்திர மாநிலத்தில் காவலி, கொவாடா பகுதிகளில் அமைக்கப்படவிருந்த 12 அணு உலைகளுக்கு அனுமதி தரமறுத்துவிட்டது ஆந்திரா.



உலகளவிலும் அணு உலைகளைக் கைவிடத் தொடங்கியிருக்கின்றன நாடுகள். இந்தியாவும் சீனாவும் மட்டுமே அணு உலைகளை மேலும் மேலும் அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன.



‘‘பல ஆண்டுகள் கடந்தும் கதிரியக்கப் பாதிப்புகளால் நிலைகுலைந்து நிற்கும் நாடுகளைக் கண்கொண்டு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், அவற்றிலிருந்து எந்தப் பாடமும் படிக்காமல், ஆபத்து நிறைந்த அணுக்கழிவுகளை முறைப்படி சேமிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யாமல், மீண்டும் மீண்டும் அணு உலைகளை அமைப்பது ஆபத்து என்கிறார்’’ அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப.உதயகுமாரன். ‘‘தேனியில் அமைக்கவிருந்த நியூட்ரினோ திட்டத்துக்கான ஆவணங்களில், ‘நியூட்ரினோ பரிசோதனைகள் எல்லாம் முடிந்தவுடன் அதற்குத் தோண்டப்படும் சுரங்கங்கள் அணுக்கழிவு சேமிப்பு மையமாக மாற்றப்படும்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். இதுபற்றிக் கேள்வி எழுப்பியதும் ‘அது கிளரிக்கல் எர்ரர்' என்று சொல்லிவிட்டார்கள். இதென்ன வெற்றிலை பாக்குக் கணக்கா?



மற்ற கனநீர் அணு உலைக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வதைப்போல கூடங்குளம் அணு உலைக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யமுடியாது. ஆனால் இந்திய அணுசக்தித் துறை ‘ரஷ்யாவிலிருந்து மறுசுழற்சி செய்யும் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுவருவோம்’ என்கிறது. ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதல்ல. அப்படி ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வேறொரு நாட்டிலிருந்து வாங்க வேண்டுமென்றால் ஐ.நாவின் அணு ஆயுதப் பரவல் தடை ஒப்பந்தம் (Non-Proliferation of Nuclear Weapons), ஒருங்கிணைந்த அணுகுண்டு சோதனைத் தடை ஒப்பந்தம் (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) ஆகியவற்றில் இந்தியா கையெழுத்திட வேண்டும். ஆனால், பாகிஸ்தான் கையெழுத்துப் போட்டால்தான் நாங்கள் போடுவோம் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறது இந்தியா. இதையெல்லாம் சாத்தியப்படுத்தி அந்தத் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு வந்தாலும் மறுசுழற்சி செய்து அவற்றை என்ன செய்யப்போகிறார்கள்... கூடங்குளத்திலேயே ஈனுலை அமைப்பார்களா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. ஒருவேளை இந்தியாவில் எங்கேயும் நிரந்தர ஆழ்நில அணுக்கழிவு சேமிப்பு மையம் அமைக்கமுடியாமல் போனால், கூடங்குளத்தில் அமைக்கப்படும் தற்காலிக சேமிப்பு மையங்களே நிரந்தர மையங்களாக மாறலாம். காலநிலை மாற்றத்தால் கடல் மட்டம் உயர்ந்துகொண்டிருக்கிறது. அதனால் கூடங்குளம் பாதிக்கப்படும் என்று ஐஐடி ஆய்வு சொல்கிறது. இதையெல்லாம் சேர்த்து யோசிக்கும்போது விளைவுகளைக் கற்பனைகூடச் செய்ய முடியவில்லை’’ என்கிறார் சுப. உதயகுமாரன்.



தமிழகச் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சிவ.வீ.மெய்யநாதனிடம் இதுகுறித்துப் பேசினேன்.