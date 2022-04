கனவு - 27 - கிருஷ்ணகிரி - வளமும் வாய்ப்பும்

Mango Leather என்பது Vegan Leather வகையறாவில் வரும் மதிப்புக்கூட்டுப் பொருள். ‘Vegan’ இன்று உணவு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தை மட்டுமில்லை. அது ஒரு Movement! உலகம் முழுக்க வீகன் சில்க், வீகன் டெய்ரி, வீகன் ஹனி என வீகன் பொருள்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையைப்போல நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றுக்கான சந்தை மதிப்பும் பெட்ரோல், டீசல் வரித்தொகை வசூலைப்போல பல லட்சம் கோடிகளில் உயர்ந்து நிற்கிறது. இந்த Innovation and Market Value ஆகிய இரண்டு அம்சங்களும் சரியாக அமைந்த மதிப்புக்கூட்டுப் பொருள்தான் மேங்கோ வீகன் லெதர்! இது நெதர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் வளர்ந்துவரும் Sun Rise Industry-களில் ஒன்றாக இருக்கிறது. மாம்பழம் தவிர்த்து, அன்னாசி போன்ற மற்ற வகை பழங்களிலிருந்தும்கூட அந்த நாடுகள் வீகன் லெதர் தயாரிக்கின்றன. ஆனால், மாம்பழத்திலிருந்து உருவாக்கப்படும் லெதர்களுக்கு அதன் கடினத்தன்மையால் Vegan Fashion சந்தையில் தனி மதிப்பு கிடைக்கிறது.



கிருஷ்ணகிரியின் 4 லட்சம் டன் மாம்பழ விளைச்சலிலிருந்து 100,000 டன் மாம்பழத்தை நம்மால் Mango Leather தயாரிப்புக்கு ஒதுக்க முடியும். இந்த 100,000 டன் மாம்பழத்திலிருந்து மொத்தமாக 40 லட்சம் சதுர மீட்டர் அளவுள்ள வீகன் லெதரை நாம் தயாரிக்க முடியும். இந்த 40 லட்சம் சதுர மீட்டர் லெதரை நாம் ஷூ, பெல்ட், பேக்ஸ், வேலட் என எந்தவகை லெதர் பொருளாகவும் தயாரித்து, சந்தைக்குக் கொண்டுவந்து விற்கலாம். நான் முதல் பொருளான ஷூவை மட்டும் இங்கே உதாரணமாக்குகிறேன். 1 சதுர மீட்டர் லெதரில் 3 ஜோடி ஷூக்களைத் தயாரிக்க முடியும். அப்படியென்றால் 40 லட்சம் சதுர மீட்டர் லெதரிலிருந்து 1 கோடியே 20 லட்சம் ஜோடி ஷூக்களைத் தயாரிக்க முடியும். சந்தையில் ஒரு வீகன் லெதர் ஷூவின் விலை 5,000 ரூபாய். இந்த விலையை வைத்துக் கணக்கிட்டால், ஆண்டுக்கு 6,000 கோடி ரூபாய் அளவு வருமானத்தை நாம் கிருஷ்ணகிரியில் உருவாக்க முடியும்.



முக்கியமாக, கிருஷ்ணகிரியில் உருவாகும் ஷூ, வேலட் உள்ளிட்ட மேங்கோ வீகன் லெதர் பொருள்களை Louis Vuitton, Hidesign, Gucci, Steve Madden போன்ற Luxury Brand-களின் தரத்துடன் நாம் விநியோகிக்க வேண்டும். We have to understand the market trend and act accordingly!