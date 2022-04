கனவு - 29 - கிருஷ்ணகிரி - வளமும் வாய்ப்பும்

பர்கூரில் ஏற்கெனவே மிகப்பெரிய ஜவுளிச் சந்தை இருக்கிறது. அங்கே மொத்தம் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு கடையிலும் ஒரு நாள் வருமானமாகப் பல்லாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கிறது. இதைவைத்துக் கணக்கிட்டால், பர்கூர் சந்தையின் ஆண்டு மதிப்பு கிட்டத்தட்ட பலநூறு கோடி ரூபாய்க்கு எகிறுகிறது. எனவே, பர்கூர் Potential கொண்டிருக்கிறது. யோசித்துப் பாருங்கள்... சரவணா ஸ்டோர்ஸும், தி சென்னை சில்க்ஸும், போத்தீஸும் நினைத்தால் சென்னையின் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானால் கடைகளைத் திறக்கலாம். நிலமும் பணியாளர்களும் எளிதாகக் கிடைப்பார்கள். ஆனால், ஏன் அவர்கள் தி.நகரிலேயே மீண்டும் மீண்டும் கடைகளைத் திறக்கிறார்கள்? அந்த 30 மீட்டர் அகலச் சந்தில் மூச்சுக்கூட ஒழுங்காக விட முடியாது. ஆனாலும் தி.நகரே அவர்களுக்கு First Choice-ஆக இருக்கிறது. ஏனென்றால், That place has a massive potential! அதேபோலத்தான் பர்கூரும் எனக்குத் தெரிகிறது. என்ன, இது கொஞ்சம் பெரிய தி.நகர். அவ்வளவுதான்!