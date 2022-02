“பள்ளி போகவில்லை; ஆனால் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறேன்!”

“இளையராஜா சார்கிட்ட மாணவனா சேர ஒரு வருஷத்துக்கு மேல காத்திருந்தேன். அவருடைய முதல் மாணவன் ஆனது பெரிய ஆசீர்வாதம். இளையராஜா அங்கிள் ஸ்டுடியோவுக்குள் நுழைந்தவுடனே எங்க அப்பா அழுதுட்டார். சின்ன வயசிலேயே ‘நம்ம சாமி யார்?’னு அப்பா கேட்டால் நானும், அக்காவும் ‘இளையராஜா’ன்னு பதில் சொல்லுவோம். எங்க குடும்பம் இளையராஜா அங்கிளை அப்படித்தான் பார்க்குது. தூங்குறப்போ ‘Nothing but wind’, ‘திருவாசகம்’ கேட்பேன். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் இசையுடன்தான் விடியும்” - கிடாரில் மீட்டப்பட்ட தந்தியின் அதிர்வுகள்போல் நரம்புகளில் ஊடுபாவும் ‘ராஜ’ விசுவாசத்துடன் பேசத்தொடங்கினார் லிடியன்.



“இரண்டு வாரமா அங்கிள் கிட்ட க்ளாஸ் போயிக்கிட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஆரோக்கியமான உரையாடலா இருக்கும். நெகட்டிவ் ஹார்மோனி, ஜாஸ்னு நிறைய இசை வடிவங்கள் பற்றிச் சொல்லிக் கொடுத்தார். ‘The man filled with wisdom’னு அவரைப் பத்திச் சொல்லலாம். ரொம்ப அன்பா சொல்லிக் கொடுப்பார். ‘வாங்க தம்பி’ன்னு கூப்பிடுவாரு. சில சமயம் ‘லிடியன்’னும் உரிமையுடன் கூப்பிடுவார்.



என்னோட கீபோர்டு எடுத்துட்டுப்போய் அவர் முன்னாடி வாசிச்சுக் காட்டுவேன். ரசித்துக் கேட்பார். சின்ன வயசிலயே இசைமேல ஆர்வம் இருந்ததால ஸ்கூல் போறதை நிறுத்திட்டேன். என்னோட உண்மையான கல்வி இப்போதான் தொடங்குது. அதிலும் இளையராஜாங்கிற மாபெரும் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து தொடங்குது.



இளையராஜா அங்கிள் பாட்டு அந்தக் காலகட்டத்தில் உருவானதால் இப்போ இருக்கிற ஆடியோ சிஸ்டத்தில் ஆடியோ குவாலிட்டி குறைவாகத்தான் இருக்கும். அதனால் அந்தப் பாடல்களை லாக்டெளன் நேரத்துல ரீ - கிரியேட் பண்ணினோம். எல்லாம் ஒரிஜினல் நோட்ஸ் எடுத்துப் பண்ணினோம். ஃப்ரூட் அக்காவும், நாதஸ்வரம் அப்பாவும் பாடிக்கிட்டே வாசிப்பாங்க. மத்த புரொகிராம் வொர்க் மற்றும் சீக்வென்ஸ், மிக்ஸிங் இதெல்லாம் நான் பண்ணினேன். தொடர்ந்து முப்பது நாள் வரைக்கும் இதைப் பண்ணிட்டிருந்தோம். அப்போ, ‘Nothing but wind’ ஆல்பத்தில கம்போஸ் செய்த பகுதியை எடுத்து வொர்க் பண்ணினோம். 1986-ல் ராஜா சார் வெளியிட்ட ஆல்பம் இப்பவும் பிரமிப்பா இருக்குது.