மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் 5G - இனியும் இனிது - 1 - சுவாமி சுகபோதானந்தா

கடந்த காலத்திற்கு அவ்வப்போது ஒரு நடை போய்விட்டுவருவதில் சுகம் காண்பது இயல்புதான். ஆனால் கடந்தகாலத்திலேயே உழல்வது ஆரோக்கியமானதில்லை. ஒரு புதிய வேலைக்கு வந்த நாள் முதல், பழைய வேலையைப் பற்றியே பேசுவார்கள். ‘‘அந்த ஆபீஸ் மாதிரி வருமா?” என்பார்கள். ஆனால், அந்தப் பழைய அலுவலகத்தில் இருந்த நாள்வரை அந்த வேலையைப் பற்றி நல்லவிதமாகப் பேசியிருக்க மாட்டார்கள். இப்படிக் கடந்த காலத்திலேயே வாழ்பவர்கள், மாற்றங்களில் சுருண்டு போகிறார்கள்.



மகத்தான மாற்றங்களின் தொடக்கப்புள்ளி என்பது மாபெரும் குழப்பமான சூழலாகவே இருக்கும். ஆனால், அதைக் கடக்காமல் மாற்றம் சாத்தியம் இல்லை. மாற்றத்துக்கு அஞ்சுகிறவர்கள், புதிய தொடக்கங்களைச் சந்திப்பதில்லை. அவர்களின் வானத்தில் புதிய விடியல்கள் தோன்றுவதில்லை.



மாற்றங்கள் வரும்போது... சவால்கள் குறுக்கிடும்போது... அதைப் பேராபத்தாக நினைத்து ஒதுங்கலாம். அல்லது, பெரும் வாய்ப்பாகக் கருதி அடித்து ஆடலாம். மனநிலையே மாற்றத்தை உறுதி செய்கிறது. நம்மில் பலரும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் என்பதால் அதிலிருந்தே உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோம். சூப்பர் ஓவர்தான் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கப்போகிறது என முடிவான பின், களத்தில் இறங்குவது பயமென்பதை அறியாத இரு பேட்ஸ்மேன்களாகவே இருப்பார்கள். உலகின் தலைசிறந்த பௌலர்தான் அந்த ஓவரைப் போடப்போகிறார் என்பது தெரிந்தும் துளியும் தயக்கமின்றி எதிர்கொள்வார்கள். அப்படித்தான் வெற்றி சாத்தியப்படும்.



மோட்டோ ஜிபி போன்ற பைக் பந்தயங்களில் அடிக்கடி உச்சரிக்கப்படும் தாரக மந்திரம் என்ன தெரியுமா? Races are won not in straight lines. It is won only in corners. நேர்க்கோட்டில் வேகமாக பைக் ஓட்டுவது பெரிய விஷயமில்லை. திருப்பங்கள், அதுவும் திடீர்த் திருப்பங்கள்தான் சிறந்த பைக் ரைடர் யார் என்பதை நிர்ணயிக்கும். பைக் ரேஸுக்குப் பொருந்துவது வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும். ரேஸ் வீரர் கார்னரிங் செய்யும் போது இரண்டு நொடிகளில் இருபது முடிவுகள் எடுத்தாக வேண்டும். அதாவது எங்கே த்ராட்டிலை அதிகப்படுத்துவது, பாடி பொசிஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும், எங்கே பிரேக் பிடிக்க வேண்டும், எந்த அளவுக்கு பிரேக் பிடிக்க வேண்டும் என்று நொடிகளில் முடிவெடுத்து அதைச் செம்மையாகச் செயல்படுத்த வேண்டும். மாற்றத்தைச் சரியாகக் கையாளாவிட்டால் பேரிழப்பைச் சந்திக்க நேரிடும்.