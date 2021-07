மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் 5G - இனியும் இனிது - 16 - சுவாமி சுகபோதானந்தா

‘’Don’t handicap your children by making their life easy’’ எனச் சொல்வார்கள். இதைத்தான் நம் ஊர் பக்கம் ‘வறுமையைப் போல ஒரு வாத்தியார் இல்லை’ என்று வேறு வார்த்தைகளில் கற்பிக்கிறார்கள். குழந்தைகளுக்கு வாழ்க்கையின் கஷ்ட நஷ்டங்கள் புரிய வேண்டும். புத்தகங்களில் தொடங்கி புத்தகங்களிலேயே முடிந்துபோவதல்ல அறிவு. ஏட்டு அறிவு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ, அதைவிட முக்கியம் பட்டறிவு. உங்கள் குழந்தைகளுக்குப் பட்டறிவு கிடைப்பதற்கு ஒரு போதும் நீங்கள் தடைக்கல்லாக இருந்துவிடாதீர்கள்.



கூடவே இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். கொய்யா, மா, தென்னை என அனைத்துமே மரவகைகள்தான். ஆனால், கொய்யா காய்க்க ஒன்றரை வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். அதுவே மாமரம் என்றால் மூன்று ஆண்டுகளாகும். தென்னை என்றால் ஐந்து ஆண்டுகள். இதுவே பனைமரம் என்றால் அது காய்ப்பதற்கு இருபது ஆண்டுகள் ஆகும். ஆகவே, உங்கள் பிள்ளைகளை அடுத்தவரோடு தயவுசெய்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்துக் கவலைப்படாதீர்கள். அது அவர்களுக்கு எந்த வகையிலும் உதவாது. அவர்களை அவர்களாகவே இருக்கவிடுங்கள். தட்டுத் தடுமாறி ஊன்றி எழுந்து நிமிர்ந்து நடந்து உயரங்கள் தொடுவார்கள்.