மனசே ரிலாக்ஸ் ப்ளீஸ் 5G - இனியும் இனிது - 38

Consistency is the key to success. தொடர்ந்து சளைக்காமல் செயலாற்றுவதுதான் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். அதற்குச் சரியான உதாரணம் ஃபார்முலா ஒன் பந்தயங்கள்தான். சுருங்கச் சொன்னால், வெற்றி, வேகத்தில் இல்லை; இயங்குதலில் இருக்கிறது.

- பழகுவோம்

*****

வெற்றியாளர்கள் உதிர்க்கும் வார்த்தைகளுக்கு கனம் அதிகம். இந்த ஆண்டு மிஸ் யுனிவர்ஸ் பட்டம் வென்றிருக்கும் ஹர்னாஸ் சாந்து, ‘‘நம்மேல் நாம்தான் நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும். நாம் தனித்தன்மை கொண்டவர்கள் என்பதை உணர வேண்டும். பிறறோடு ஒப்பிடுதல் நமக்கு நாமே இழைத்துக்கொள்ளும் தீங்கு. தன்னம்பிக்கைதான் நம் அழகைக் கூட்டும்’' என்றார். ‘உங்களைப் போன்ற இளம் பெண்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புவது என்ன’ என அவரிடம் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் கொடுத்த பதில்தான் மேலே இருப்பது.