மிடில் கிளாஸ் குரோர்பதி... நடுத்தரக் குடும்பத்தினர் கோடீஸ்வரர் ஆவது எப்படி?

பங்குச் சந்தையின் செயல்பாடு..!

ஏறும் சந்தையில் அதிகமாக முதலீடு செய்யவும், இறங்கும் சந்தையில் முதலீடுகளை வெளியே எடுப்பதும் சாமானிய முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாகச் செய்வது. சந்தோஷும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. 2006-ம் ஆண்டு தன்னுடைய பங்கு முதலீடுகள் 25% சரிந்ததும் தன்னுடைய பங்குச் சந்தை சார்ந்த முதலீடுகளை நிறுத்தினார்.

ஆனால், பங்குச் சந்தையின் செயல்பாட்டை சரியாகப் புரிந்துகொண்ட சந்தோஷ், 2009–ம் ஆண்டு மீண்டும் தன் முதலீடுகளைப் பங்குச் சந்தை சார்ந்த திட்டங்களில் தொடங்கினார். அன்று முதல் இன்று வரை பங்குச் சந்தையில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்து வருகிறார்.

வெறும் 10% சொத்துகளை மட்டுமே பங்கு சார்ந்த சொத்துகளில் வைத்திருந்த சந்தோஷ், அதை 40% வரை அதிகரித்தார். இன்றும் அதே சொத்து ஒதுக்கீட்டைத் (Asset Allocation) தொடர்கிறார்.

சந்தோஷிடம் விரிவாகப் பேசுவதற்கு நேரம் கிடைத்ததால், அவரிடம் சில கேள்விகள் கேட்டேன். அதற்கு அவர் தந்த பதில்கள் இனி...

மிடில் கிளாஸ் கோடீஸ்வரர்!

உங்களிடம் காரும் இல்லை; விலை உயர்ந்த செல்போனும் இல்லை. உங்களின் வாழ்க்கை முறையைப் பார்க்கும் யாரும் உங்களைக் கோடீஸ்வரராக நினைக்க மாட்டார்களே?

‘‘நானும் என் மனைவியும் இதைப்பற்றி யோசிப்பதுண்டு. மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் வளர்ந்த எனக்கும் என் மனைவிக்கும் ஆசைகளையும் தேவைகளையும் (Needs vs Wants) பிரித்துப் பார்க்க முடிகிறது. அதனால் நாங்கள் கோடீஸ்வரர் என்று சொல்வதைவிட ‘மிடில்கிளாஸ் கோடீஸ்வரர்’ என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறோம்.

எங்களின் பெற்றோர்கள் எங்களை ஒரு மிடில்கிளாஸ் சூழலில் வளர்த்ததுதான் இதற்கு முக்கியமான காரணம். ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு முன் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசிக்கும் நாங்கள், எங்கள் மகளிடம் இதைப் பார்ப்பதில்லை. அவர் வளர்ந்த சூழ்நிலையும், நாங்கள் வளர்ந்த சூழ்நிலையும் வேறு. என் மகளுக்கும் காலப்போக்கில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும்போது இந்தச் சிந்தனை வரும் என உறுதியாக நம்புகிறோம்.’’