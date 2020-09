நல்ல வேலை கிடைக்க, இதுவே நல்ல வேளை!

செப்டம்பர் 26-ம் தேதி நடக்கவிருக்கும் கட்டணமில்லாத இந்த Job opportunities in Automotive industry அறிமுகப் பயிலரங்கத்திற்குப் பதிவு செய்ய... https://bit.ly/35zncyH

ஆட்டோமொபைல் என்றால் முதலில் நினைவுக்கு வரும் பெயர் டிவிஎஸ்! இந்தக் கம்பெனியின் எச்.ஆர் பிரிவின் கார்த்திக்கிற்கு இந்தத் துறையில் இருக்கும் நெளிவுசுளிவுகள் அனைத்தும் அத்துப்படி. ‘‘இப்போதெல்லாம் வேலைக்கு ஆட்களை எடுக்கும் கம்பெனிகள் ஒருவருக்கு என்ன மாதிரி SKILLS இருக்கிறது என்று பார்ப்பதைப் போலவே, அந்த வேலையைச் செய்ய WILL இருக்கிறதா என்றும் முக்கியமாகப் பார்க்கிறார்கள்’’ என்ற ரகசியத்தை நம்மிடம் பகிர்ந்தவர், இதுபோன்ற பல ரகசியங்களை பயிலரங்கத்தின்போது சொல்லவிருக்கிறார். ‘‘ஸ்கூட்டர் டிசைனிங் என்பது லேசுப்பட்ட காரியமில்லை. கலை ஞானமும், பொறியியல் அறிவும் சமவிகிதம் தேவைப்படும் துறை இது. இதில் பிரகாசிக்க, பெளதிக சூத்திரங்களும் கணித சமன்பாடுகளும் மட்டும் போதாது. இடைவிடாத பயிற்சி அவசியம். சரி, என்ன பயிற்சி மேற்கொள்வது?’’ - டி.வி.எஸ். மோட்டார்ஸின் ஸ்கூட்டர் டிசைன் துறைத் தலைவராக இருக்கும் அமீத் ராஜவாதே பயிலரங்கத்தில் அதைச் சொல்லவிருக்கிறார். மேலை நாட்டினர் மட்டுமே கோலோச்சும் இந்தத் துறையில், ‘‘என்னாலும் சாதிக்க முடியும் என்று நம்புகிறீர்களா?’’ ஆம் என்றால் இந்தப் பயிலரங்கத்திற்கு உடனடியாக முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

அக்டோபர் 11, Job opportunities in IT Field.

உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்கைக் கட்டமைத்தவர் ராஜேஷ் தூடு. சைபர் செக்யூரிட்டி என்பது இவரது இரண்டாவது கோட்டை. ‘புதிதாக வருகிறவர்களைப் புண்படுத்தாதே, பண்படுத்து’ என்பதைத் தன் டேக் லைனாக வைத்திருக்கும் இவர் திறமை யான இளைஞர்களை ஊக்குவிப்பதில் உற்சாகம் கொள்பவர்.

இவரும் உங்களோடு உரையாட விருக்கிறார். All the Best!