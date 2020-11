நாங்கள் கொரோனா பேட்ச் இல்லை... குளோபல் பேட்ச்!” - மகிழ்ச்சியில் மாணவர்கள்!

Online Course

‘இது கவலைப்படுவதற்கான நேரமில்லை; களமிறங்குவதற்கான நேரம்’ என்கிறார்கள் மாணவர்கள் மீது அக்கறையுள்ள லட்சுமணன் சிதம்பரம், ஸ்ரீராம், ராஜேஸ் தூடு ஆகிய மூவரும். சுமார் 1.25 லட்சம் ஊழியர்களோடு, 90 நாடுகளில், சுமார் ஆயிரம் கம்பெனிகளுக்கு மென்பொருள் சேவையை வழங்கும் டெக் மஹிந்திராவின் பொறுப்பான பதவிகளில் இருப்பவர்கள் இவர்கள்!

மோட்டார் விகடன் ஏற்பாடு செய்திருந்த Job opportunities in IT Industry என்ற ஆன்லைன் பயிலரங்கத்தில் இவர்கள் கூறிய விவரங்கள் மாணவர்களுக்கு வைட்டமின் C (Confidence) ஆக இருந்தது.