“கேமராவை என்னை நோக்கித் திருப்பியிருக்கிறேன்!”

“கடந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஊருக்குத் திரும்பிவந்தேன். கொரோனாப் பரவலால் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்படவே வீட்டிலேயே தங்கிவிட்டேன். இந்தக் காலகட்டத்தில் ‘I feel like a fish’ என்ற தலைப்பில் எங்கள் வீட்டின் அன்றாடச் செயல்பாடுகளை ஒளிப்பட வரிசையாகச் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுவந்தேன். அதற்கு மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது; முன்னதாக ‘Down by the River’ என்ற தலைப்பில் கிராமத்து வாழ்வியலைப் பதிவு செய்திருக்கும் ஒளிப்பட வரிசையும் கவனம் பெற்றிருந்தது; ‘When I was a boy’ என்ற சுயசரிதை ஒளிப்பட வரிசை ஒன்றையும் தொடங்கியிருந்தேன். இந்த வேளையில்தான் ‘மேக்னம் சமூக நீதி நல்கை’ கிடைத்திருக்கிறது. என்னுடைய கேமரா இத்தனை நாள்கள் வெளியே பார்த்துக்கொண்டிருந்தது, இப்போது உள்ளே திரும்பி என்னைப் பார்க்கத் தொடங்கியிருக்கிறது” என்று புன்னகைக்கும் ஜெய்சிங், கொரோனாப் பொது முடக்கத்தின் போது நடந்த சாதி ரீதியான கொடுமைகள் பற்றி ‘The Ballad of wounds’, பாட்டி பொன்னுத்தாய் பற்றி ‘வெள்ளையன் மகள்’, சுயசரிதை ஒளிப்பட வரிசையாக ‘When I was a boy’ உள்ளிட்ட ஒளிப்பட, ஆவணப்படத் திட்டங்களிலும் தற்போது ஈடுபட்டுள்ளார்.