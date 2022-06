போராட்டங்களின் கதை - 14 - ஸ்டோன்வால் கலகம்: மாற்று பாலினத்தவர்களின் வரலாற்றுப் போர்!

Stonewall Riots: Coming Out in the Streets / The Stone wall Reader

`ஸ்டோன்வால் இன்’ விடுதியில் என்ன நடந்தது, அந்தக் கலகத்தில் பங்காற்றியவர்கள், அதை நேரில் பார்த்த சாட்சியங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், அந்தச் சம்பவங்கள் தொடர்பாக அன்றைய நாளிதழ்கள் என்ன எழுதின என இந்த நூல்கள் இரண்டும் ஒரு முழுமையான ஆவணத் தொகுப்புகளாகத் திகழ்கின்றன. ஸ்டோன்வால் கலகத்துக்குப் பிறகு, அமெரிக்கச் சமூகம் மாற்றுப் பாலினத்தவர்கள் தொடர்பான விஷயங்களை எவ்வாறு கையாண்டது என்பதை LGBTQ சமூகத்தின் பார்வையில் அலசும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. மனித மனங்களில் மாற்றங்களை நிகழ்த்த, நாம் நம் வகுப்பறைகளில் எதையெல்லாம் போதிக்க வேண்டும் என்கிற ஆக்கபூர்வமான வழிகாட்டுதல்களையும் இந்த நூல்கள் வழங்குகின்றன!