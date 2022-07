போராட்டங்களின் கதை - 17 - பெரு: சோப்பு நுரையில் மிதந்த தலைநகரம்!

The Darker Nations: A Biography of the Short-lived Third World!

இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு பல ஆசிய, ஆப்பிரிக்க, தென்னமெரிக்க நாடுகள் காலனியாதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றன. இரண்டாம் உலகப் போர் முடிவுற்றதுமே தென்னமெரிக்க நாடுகளின்மீது அமெரிக்கா, ரஷ்யா ஆகிய இரு நாடுகளின் செல்வாக்கு மேலதிகமானது. ரஷ்யா அங்குள்ள நாடுகளை ஒன்றிணைத்து அமெரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு நெருக்கடியைக் கட்டியமைக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து செயல்பட்டது. தென்னமெரிக்க நாடுகளில் பல சர்வாதிகாரிகளை ஆதரிப்பதன் வழியே அங்கே ஒரு ஸ்திரத்தன்மையில்லாத நிலையை ஏற்படுத்தவே அமெரிக்கா முயன்றது.



விஜய் பிரசாத் அவர்களின் ‘The Darker Nations: A Biography of the Short-lived Third World’ என்கிற நூலில் அவர் ‘மூன்றாம் உலக நாடுகள்’ என்பது நிலத்தை அல்ல, ஒரு திட்டத்தைக் குறிக்கும் சொல் என்று வரையறுக்கிறார். மூன்றாம் உலக நாடுகளின்மீது திணிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்துமே அந்த நாடுகளில் ஏழ்மையை அதிகப்படுத்தியே வந்திருக்கின்றன என்பதை நிறுவுகிறார். ஜவஹர்லால் நேரு, எகிப்தின் நாசர், இந்தோனேசியாவின் சுகர்னோ என மூன்றாம் உலக நாடுகளை ஒரு மாற்று விசையாகப் பரிணமிக்க உழைத்த பலரைப் பற்றிய முக்கியக் கட்டுரைகள் இந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தியா, இந்தோனேசியா, இரான், பிரேசில், பொலிவியா, வெனிசுலா உள்ளிட்ட தேசங்களில், தேசிய விடுதலை இயக்கங்களின் தோல்வி எப்படி அந்த நாடுகளைப் பின்னோக்கித் தங்களின் நிலப்பிரபுத்துவத் தன்மைகள் நோக்கி அழைத்துச் சென்றிருக்கிறது என்பது குறித்த முக்கியக் கட்டுரைகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம்!