போராட்டங்களின் கதை - 29 - நைஜீரியா: மௌனமும் ஒரு தேசத்துரோகமே!

கென் சரோ விவா



Songs in a Time of War, On a Darkling Plain: An Account of the Nigerian Civil War, The Transistor Radio, A Month and a Day: A Detention Diary ஆகியவை கென் சரோ விவாவின் முக்கிய நூல்கள். ‘மெளனமும் ஒரு தேசத்துரோகமே’ (Silence would be a Treason) என்பது அவர் மரணத்துக்குச் சற்று முன்னர் எழுதிய புத்தகம். சிறையில் இருந்த கென் சரோ விவாவுக்கு, நோபல் பரிசுக்கு இணையான ‘The Right Livelihood Award’ வழங்கப்பட்டது. கென் சரோ விவாவை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்திப் பெரும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. 1995-ம் ஆண்டுக்கான சுற்றுச்சூழல் பணிக்காக வழங்கப்படும் ‘கோல்டுமேன் சுற்றுச்சூழல் விருது’ இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. ‘நமது நிலத்தைக் காக்கும் இந்தப் போராட்டத்தில், ஒன்று நாம் வென்றாக வேண்டும் அல்லது நாம் கொல்லப்படுவோம். ஏனென்றால், தப்பித்து ஓடுவதற்கு நமக்கு இடமில்லை’ என்கிற கென் சரோ விவாவின் வார்த்தைகள் உலகம் முழுவதும் சர்வாதிகாரிகளின் கீழ் மக்கள் படும் துயர்களின் சாட்சியமாக இருக்கின்றன!