போராட்டங்களின் கதை - 31 - மஹத் போராட்டம்: உரிமையை அள்ளி பருகுங்கள்!

இந்திய வரலாற்றில் தோன்றிய மகத்தான சிந்தனையாளர், அறிவுஜீவி பாபாசாகேப் அம்பேத்கர். அவரது வாழ்வே ஒரு போராட்டம்தான். வாழ்வின் ஒவ்வொரு நகர்விலும் அவர் எதிர்கொண்ட தீண்டாமையை, சதிகளை, கசப்புகளை, காழ்ப்புகளை எத்தகைய நிதானத்துடன் அவர் கையாண்டார் என்பது இன்றும் நம்மை வியக்கவைக்கிறது. சுதந்திரப் போராட்ட காலத்தில், இந்தியத் தலைவர்கள் அனைவருக்கும் பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து போராடுவது ஒன்றுதான் லட்சியமாக இருந்தது. அம்பேத்கருக்கோ தேச விடுதலையோடு, தம் மக்களுக்கு இந்து சாதியப் படிநிலையிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றுத் தர வேண்டும் என்கிற இரட்டை லட்சியங்கள் இருந்தன!



இந்தியத் துணைக்கண்டத்தில் சாதி அமைப்பு, அதன் தோற்றம், இருப்பு என மானிடவியல் கோணத்தில் அவர் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்தார். மஹர் மக்கள் பௌத்த சமயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், அவர்கள் பௌத்த பழக்கங்களை விட மறுத்ததால் கிராமங்களைவிட்டு வெளியே தீண்டத்தகாதவர்கள் (Out Caste) போல் வாழ வற்புறுத்தப்பட்டார்கள் என்றும், இதனாலேயே அவர்கள் தீண்டத்தகாதவர்களாக ஆனார்கள் என்றும் கருதினார். `யார் சூத்திரர்கள்?’ (Who were the Shudras?) என்ற புத்தகத்தில் இது குறித்து அவர் விரிவாக எழுதினார். ஊர்-சேரி என்கிற இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டு இடைவெளியைத் தகர்க்கவே வாழ்நாளெல்லாம் போராடினார்.



இந்தியாவில் நான்கு வர்ணங்களின் அடிப்படையிலான சாஸ்திரங்கள், சம்பிரதாயங்களில் வகுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி, தீண்டத்தகாதோர் எனும் தலித்துகள் சாதியக் கட்டமைப்பிலிருந்து விலக்கிவைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு கிராமங்களின் குளங்கள், கிணறுகள், கோயில்கள் தொடங்கி பொதுக்கட்டமைப்புகள் எதையும் பயன்படுத்த அனுமதியில்லை. இவற்றைக் கண்டித்து, இந்து சாதிய அமைப்புக்கு எதிராகச் சுதந்திரப் போராட்ட காலத்தில் அம்பேத்கர் மேற்கொண்ட இந்தப் போராட்டம் இந்திய வரலாற்றின் மகத்தான போராட்டங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.