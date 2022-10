போராட்டங்களின் கதை - 43 - பீமா கோரேகான்: ஜனநாயகத்தை காக்கும் போர்!

The Battle of Bhima Koregaon: An Unending Journey!

மும்பையிலுள்ள டாடா சமூக அறிவியல் கல்லூரியில், முனைவர் பட்ட ஆய்வு செய்துவருகிறார் சோம்நாத் வாக்மரே. 2017-ல் இவர் இயக்கி வெளிவந்த இந்த ஆவணப்படம், பீமா கோரேகானின் வரலாற்றை விரிவாகப் பேசுகிறது. பொதுவாகவே நம் வரலாறுகள் பேரரசர்கள், மன்னர்கள், துணிச்சலான போர்வீரர்கள் பற்றிப் பேசும். ஆனால் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள், அவர்கள் பங்குகொண்ட போர்களைக் குறித்து மௌனமாகக் கடந்துவிடும். வருடம்தோறும் பீமா கோரேகானில் எப்படி இருபது லட்சம் பேர் அஞ்சலி செலுத்தக் கூடினார்கள், அதை உள்ளூர் ஊடகங்கள் முதல் இந்தியாவின் பெரு ஊடகங்கள் வரை எப்படித் திட்டமிட்டு மறைத்தார்கள் என்பதில் தொடங்கி, பீமா கோரேகானில் என்ன நடந்தது என்பதைத் துல்லியமாக ஆவணப்படுத்துகிறது படம். இந்தப் படத்தை நீங்கள் யூடியூபில் காணலாம்!