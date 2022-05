போராட்டங்களின் கதை - 5

உலகம் முழுவதுமுள்ள அரசுகள் தொடர்ந்து பின்பற்றிவரும் பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் பயனால், இன்று உலகின் ஒரு சதவிகித ஆட்களிடம் உலகின் 85 சதவிகித சொத்துகள் குவிந்துள்ளன. உலகம் முழுவதுமுள்ள 99 சதவிகித மக்களிடம் எஞ்சிய 15 சதவிகிதச் சொத்துகள்தான் உள்ளன என்றால், உலகம் முழுவதும் நடப்பது மக்களாட்சிதானா... என்கிற கேள்வி அழுத்தமாக எழுகிறது. கூடவே, உலகம் முழுவதுமான ஆட்சிகள், இந்த ஒரு சதவிகிதப் பணக்காரர்களை மேலும் பணக்காரர்களாக மாற்றத்தான் நடைபெறுகின்றனவா என்கிற கேள்வியும் எழுகிறது. மறுபுறம் ஏழ்மை பெருகிக்கொண்டேயிருக்கிறது. ‘இன்று உலகம் முழுவதும் நடைமுறையிலுள்ள பொருளாதாரக் கொள்கைகள் யாருக்கானவை?’ இந்தக் கேள்வியை முன்வைப்பது தமது கடமை என ஒரு போராட்டக் குழு முடிவுசெய்கிறது!

‘நாங்கள்தான் அந்த 99%’ (We are the 99%) என்கிற முழக்கத்துடன் 2011, செப்டம்பர் 17 அன்று உலகின் முக்கியப் பொருளாதார முடிவுகளை எடுக்கும் அமெரிக்காவின் வால் ஸ்ட்ரீட்டை, அதன் நடவடிக்கைகளை முடக்குவது எனப் போராட்டக்காரர்கள் திட்டமிடுகிறார்கள். உலகம் முழுவதுமிருக்கும் சமூக - பொருளாதார ஏற்றத் தாழ்வுகள், பேராசை, ஊழல், அரசுகளின்மீது பெரு நிறுவனங்களின் தலையீடு / செல்வாக்கு ஆகியவற்றைக் கண்டிப்பது; அதை உலகம் முழுவதுமுள்ள மக்களிடம் விளக்குவது என்பதற்கான விரிவான திட்டமிடுதல் தொடங்குகிறது.

நியூயார்க் நகரத்தின் வால் ஸ்ட்ரீட்டில், ‘நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ஜ்’ மற்றும் ‘நாஸ்டாக்’ ஆகிய உலகின் இரு பெரும் பங்குச்சந்தை நிறுவனங்கள் இயங்குகின்றன. இவை தவிர, உலகின் ஆகப்பெரிய நிதி நிறுவனங்கள், வங்கிகளின் தலைமை அலுவலகங்கள் இந்தத் தெருவில்தான் இருக்கின்றன. உலகப் பொருளாதாரத்தின் போக்குகளைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய முடிவுகள் இந்தத் தெருவிலிருந்து கிளம்பித்தான் உலகம் முழுவதும் அதிகாரக் கட்டளைகளாகப் பறக்கின்றன.

அமைதியான வழியில் அந்தத் தெருவில் கூடுவது, விவாதிப்பது, இன்று பெருகிவரும் ஏழ்மைக்கும், ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கும் காரணம் அவர்கள்தான் என்பதை அவர்களுக்குத் தெளிவுபட உணர்த்துவது என்பதே அந்தப் போராட்டக்குழுவின் நோக்கம். வால் ஸ்ட்ரீட்டிலுள்ள மூன்று இடங்கள் போராட்டத்துக்கென தேர்வுசெய்யப்பட்டன. ஆனால் காவல்துறைக்கு அந்தத் தகவல் கசியவே, அவர்கள் அதிலுள்ள இரு இடங்களைத் தடைபோட்டு மூடிவிட்டார்கள். ஜூகாவ்ட்டி பார்க் என்பது அந்தப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடம். அந்த இடம் ஒரு தனியார் சொத்து என்பதால் காவல்துறையால் அங்கே மக்கள் கூடுவதைத் தடைசெய்ய முடியவில்லை. மக்கள் கூடத் தொடங்கினார்கள். நியூயார்க் மேயர், மக்களுக்குக் கூடுவதற்கும், எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்கவும் உரிமை இருக்கிறது என்று அறிக்கை விடுத்தார்.