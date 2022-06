போராட்டங்களின் கதை - 6

வியட்நாம் போர் எதிர்ப்பு இயக்கம்!

1964-ல் மெல்ல மெல்ல கல்லூரி வளாகங்களில் தொடங்கிய வியட்நாம் போர் எதிர்ப்பு, பெரும் இயக்கமாக அமெரிக்காவில் உருவெடுத்தது. மாணவர்கள் வீதிகளில் இறங்கிப் போராடினார்கள். கல்லுரிகள், பல்கலைக் கழகங்களை முடக்கினார்கள். 1967-ல், அது National Mobilization Committee to End the War in Vietnam என்கிற வியட்நாம் போருக்கு எதிரான தேசிய இயக்க மாகவே வலுப்பெற்றது. எதிர்க் கலாசாரப் பாடல்கள், நாடகங்கள், இலக்கியச் செயல்பாடுகள் எனப் பல்வேறு வடிவங்களைப் போராட்டக்குழு கையாண்டது. ஒத்துழையாமை, அதிகார எதிர்ப்பு, அமைதி எனப் பல்வேறு மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு அந்த இயக்கம் மக்கள் மத்தியில் பெரும் செல்வாக்கைப் பெற்றது. 1967-ல் மார்டின் லூதர் கிங் மினியசோட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் வியட்நாம் போர் எதிர்ப்பு உரையை நிகழ்த்தினார். அமெரிக்காவின் உள்துறைச் செயலர் ஜான் கெரி, வியட்நாம் போரில் பங்கேற்ற ரான் கோவிக் உள்ளிட்ட பலர் இந்தப் போர் எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் இணைந்தனர். வியட்நாமில் தோல்வியைத் தழுவி நாடு திரும்பியபோது, அது ஒரு பெரும் கொண்டாட்டமாகவே அமெரிக்கா எங்கும் பார்க்கப்பட்டது!