பேங்க் பேலன்ஸ் முதல் பாஸ்வேர்டு வரை... பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க!

ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும்வரை ஏமாற்றுபவர்களும் இருப்பார்கள். இதில் யாரைக் குற்றம் சொல்வது? ஒரு சினிமா பாடலை மறந்திருக்க மாட்டீர்கள் `ஏமாறாதே ஏமாறாதே, ஏமாற்றாதே ஏமாற்றாதே.' இதில் ஏமாறுவதுதான் முதலில் குறிப்பிடப்படுகிறது. பாட்டை விடுங்கள்... சட்டம் என்ன கூறுகிறது?



Ignorance of law is no excuse - அதாவது, சட்டம் தெரியாது என்று சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அதேபோல் இன்னொன்று Let thebuyer beware - அதாவது ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என்று சொல்லாதீர்கள். நீங்கள் ஏமாறாமல் இருங்கள்.