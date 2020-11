உலகை இயக்கும் இந்தியர்கள் - புதிய தொடர் - 1

45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தொடங்கப்பட்ட டெக் நிறுவனம் அது. கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகள் போட்டியின்றி உலகை ஆண்ட ஒரு சாம்ராஜ்யம். கணினியை சும்மா தொட்டுப் பார்த்த ஒருவருக்குக்கூட அவர்கள் பெயர் தெரியாமல் போகாது. கண்பட்டதோ, வைரஸ் தாக்கியதோ... 21-ம் நூற்றாண்டில் அந்நிறுவனம் லேசாக அசைந்தது. தடுமாறிய நிறுவனம் விழியெட்டும் தூரம் வரை இருள் மட்டுமே இருப்பதாக உணர்ந்தபின் தலைவரை மாற்ற முடிவு செய்தது. புதிதாக ஒருவர் வந்தார். மென்பொருள்களின் மாஸ்டர், தொழில்நுட்ப உலகின் தாதா என அத்தனை பாரம்பர்யமும் கொண்ட நிறுவனத்தின் புதிய சி.இ.ஓ தன் ஊழியர்களுக்குத் தன் முதல் கடிதத்தை எழுதுகிறார். அதில் இப்படிக் குறிப்பிடுகிறார்.



Our industry does not respect tradition – it only respects innovation



(நமது துறை பழங்கதைகளைப் பொருட்படுத்தாது. புதுமைகளை மட்டுமே மதிக்கும்)