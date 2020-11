உலகை இயக்கும் இந்தியர்கள் - 2

பிறந்த தேதி: ஜூன் 10, 1972



பிறந்த ஊர்: மதுரை



குடும்பம்: மனைவி அஞ்சலி பிச்சை, ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள்



கோட்ஸ்:

“As a leader, It is important to not just see your own success, but focus on the success of others.”

“Wear your failure as a badge of honor!”

“In life don’t react, always respond.”