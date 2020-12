உலகை இயக்கும் இந்தியர்கள் - 8

2009-ல் அஜய்க்கு அடுத்த மாற்றம். சும்மா சும்மா வேலை மாறுபவரல்ல அஜய். அவர் மாஸ்டர் கார்டுக்கு வருகிறார் என்றால் ஒரு காரணம் தேவை. அப்போது, தனது அடுத்த புதிய தலைவரை மாஸ்டர் கார்டு தேடிக் கொண்டிருந்தது. அதற்காகத்தான் இங்கு வந்தார் அஜய். 2009-2010. ஓராண்டு… மாஸ்டர் கார்டின் தேர்வு சரிதானென அவர்களுக்குப் புரிய வைக்க ஓராண்டே போதுமானதாக இருந்தது அஜய்க்கு. 2010-ல், முடிசூடினார்.



சி.இ.ஓ ஆனால் சும்மா இருக்க முடியுமா? இல்லை, அப்படியிருக்க விட்டுவிடுவார்களா? விசா கார்டுதான் அந்த ஏரியாவில் தாதா. அவர்களோடு போட்டி போட்டு மேலே வர வேண்டிய கட்டாயம் அஜய்க்கு. யோசித்தார். கிரெடிட் கார்டு என்றால் வயதான, வசதியான ஆட்கள்தான் வாங்க முடியுமா? ‘இளைஞர்கள்தான் இனி இலக்கு’ என முடிவெடுத்தார். 50 வயதைத் தாண்டியவர், 20 வயதுக்காரனுக்காகச் சிந்தித்தார். ‘அவர்களைச் சென்றடைய இசைதான் சரியான வழி’ எனக் கண்டறிந்தார். ஒட்டுமொத்த மார்க்கெட்டிங் உத்திகளையும் கலைத்துப் போட்டார். நிறுவனத்தின் மூத்த ஆட்கள் இதைக் கண்டு பயந்து நிற்க, ‘மிஷின் சுத்துறது நிக்கட்டும்... அப்புறம் பாருங்க’ என்றார் தன்னம்பிக்கைத் தலைவன். சொன்னது போலவே, யூத்களின் கவனம் மாஸ்டர் கார்டு பக்கம் சுனாமியெனப் பாய்ந்தது.



ஒவ்வொருமுறை தன்மீது சந்தேகம் எழும்போதெல்லாம் தலைவன் என்பவன் சிரித்துக்கொள்வான். ஏனெனில், அது தன்னை மீண்டும் நிரூபிக்க வாய்ப்பு என்பது அவனுக்குத் தெரியும். அஜய்பால் சிங் பாகாவுக்கும் தெரிந்திருந்தது. நிரூபித்தார். கிரெடிட் கார்டு விஷயத்தில் அஜய் செய்த அந்த மாற்றம், அந்தத் துறையில் ‘கேம் சேஞ்சர்’ எனப் போற்றப்படுகிறது.



உலகம் டிஜிட்டல் வாலட்களை நோக்கி நகர்ந்துவிட்டது. அத்தனை சவால்களுக்கும் மாஸ்டர் கார்டு தயாராகவிருக்கிறது; காரணம், அதன் மாஸ்டர் அப்படி. ‘யாரால் டிஜிட்டல் உலகின் சவால்களையும் பாதுகாப்புப் பிரச்னைகளையும் சமாளிக்க முடிந்து, நிஜ உலகில் வலுவான அஸ்திவாரத்தையும் கொண்டிருக்க முடிகிறதோ, அவர்கள்தான் இனி இந்தத் துறையின் சாம்பியன்ஸ்; அதுதான் மாஸ்டர் கார்டு’ என கெத்து காட்டுகிறார் அஜய்பால். ஒரு சின்னக் கணக்கு சொல்கிறேன். 2015-ல் மாஸ்டர் கார்டின் ஆண்டு வருமானம் 96 பில்லியன் டாலர். 2016-ல் 107 பில்லியன் டாலர். 2019-ல் 169 பில்லியன் டாலர். இந்திய ரூபாயில் 1.25 லட்சம் கோடி.



அஜய்பால் செம ஜாலியான மனிதர். ஜோக் அடிக்க வேண்டுமென நினைத்துவிட்டால் பாஸிடமும் அடிப்பார். அதே போல அவரை யார் கிண்டலடித்தாலும் ஈஸியாக எடுத்துக்கொள்வார். அஜய் வரும் முன், 4.5 லட்சம் சதுர அடி கொண்ட மாஸ்டர் கார்டின் தலைமையகம் பார்க்க ‘டீசன்ட்’ ஆக இருக்கும். ஓப்பன் ஹால்கள். இயற்கையான ஒளி பாயும். குறுக்கும் நெடுக்குமாக கோட் போட்ட ‘அஜித்குமார்’கள் நடந்து கொண்டிருப்பார்கள். அஜய் வந்ததும் 100 குட்டி மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் வாங்கினார். மீட்டிங்குக்கு ஜாலியாக வரச் சொன்னார். மரங்களில் குரங்கு பொம்மைகளைத் தொங்கவிட்டார். சிரிப்பவர்கள்தான் சிறந்தவர்கள் என நிறுவனத்தையே நம்ப வைத்தார். முக்கியமாக, கேபட்டீரியாவில் 2 ரூபாய்க்குத் தேன் மிட்டாய் வாங்கினாலும் மாஸ்டர் கார்டு மூலம்தான் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்றார். தொழில் நிறுவனங்களில் தலைவன் என்பவன் அதன் லாபக் கணக்கைக் காட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு மட்டும் பொறுப்பு கிடையாது. அந்நிறுவனத்தின் கலாசாரத்துக்கே காரணமானவன்.



2016 அஜய்சிங்குக்கு முக்கியமான ஆண்டு. இந்திய அரசின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 2017 இன்னும் சிறப்பானது. ‘Most influential Business Person of the year by Fortune’ பட்டியலில் அஜய்க்கு 6-வது இடம் கிடைத்தது. அதே ஆண்டு, Harvard Business Review’s best-performing CEO பட்டியலிலும் அஜய்யின் பெயர் முன்னாடி வந்து நின்றது. இன்னும் ஏகப்பட்ட அங்கீகாரங்கள் அந்த ஆண்டு அஜய்பால் சிங் பாகாவின் பெயருடன் இணைந்தன.



அஜய்யின் வாழ்க்கை நமக்குச் சொல்வது இதுதான். ‘நீ எங்கிருக்கிறாயோ, என்ன வேலை செய்கிறாயோ... அதைத் திறம்படச் செய். திட்டமிட்டு உழை. அந்த உழைப்பும் திறமையும் உன்னை உலகம் முழுக்க அழைத்துச் செல்லும். ஏன், உலகையே உன் பக்கம் திரும்பிப் பார்க்கச் செய்யும்.’



இப்போது நாம் அஜய்பாலை அப்படித்தானே பார்க்கிறோம்!



- இயக்குவார்கள்

கோட்ஸ்



“உங்கள் வெளிப்படைத்தன்மையாலும் நன்னடத்தையாலும் நோக்கத்தினாலும்தான் நீங்கள் மதிக்கப்படுவீர்கள்.”“இணையம் வழியாக நாம் இணைந்திருக்கிறோம் என்றாலும், அதில் எல்லோருடனும் ஒன்றிணைத்திருக்கிறோமா என்றால், இல்லை.’’



(We have the Internet of Everything but not the inclusion of everyone.)