உலகை இயக்கும் இந்தியர்கள் - 6: வசந்த் நரசிம்மன்

நோவார்டிஸ் ஒன்றும் நட்டத்தில் துவண்டிருந்த நிறுவனம் கிடையாது. ஆனால், அதே சமயம் காலத்துக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருந்தது. அதாவது, சின்ன தவறுகூட அதன் வளர்ச்சியையும் எதிர்காலத்தையும் பாதிக்கலாம். ‘மேனேஜ்மென்ட் படிக்காமல், மருத்துவம் படித்தவர் என்பதால் வசந்த் இந்தச் சவாலை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறார்’ என பார்மா உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தது. வசந்த் அதைத் திறம்படத் தொடங்கினார்.



நோவார்டிஸின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ஆனதும் வசந்த் செய்த முக்கியமான மாற்றம், பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான அப்ரூவல்களை நீக்கியது. உதாரணமாக, அட்மின் துறைக்கு ஒரு பேனா வாங்க வேண்டுமென்றால் அட்மின் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு கோரிக்கையைத் தயார் செய்ய, அட்மின் மேனேஜர் அதை அனுமதிக்க வேண்டும். ஆனால், ‘பேனாவுக்கெல்லாம் மேனேஜர் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம். நீயே வாங்கிக்கோப்பா’ என்றார் வசந்த். அதாவது,, முடிவெடுக்கும் உரிமை நிறுவனத்தின் பல பேருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. வசந்த் இதை Sense of purpose மற்றும் Sense of autonomy என்கிறார். ‘மனித மனம் அப்படித்தான்; அதை நம்பிப் பணியைத் தந்தால் பொறுப்புடன் செயல்படும்’ என நம்பினார் வசந்த். நோவார்டிஸ்ஸில் அதுதான் நடந்தது. வசந்த்தின் இன்பாக்ஸுக்கு வரும் மின்னஞ்சல்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாகக் குறைந்தது. ‘அவருக்கு மெயில் வந்தால் அது முக்கியமானதாகத்தான் இருக்கும்’ என்ற நிலை வந்தது. இது நிறுவனம் முழுமைக்கும் பரவியது. வேலைகள் துரிதமாக நடந்தன.



புத்தகப் புழுவான வசந்த்துக்குத் தலைமைப் பண்பை எடுத்துச் சொன்னவை இரண்டு புத்தகங்கள். சீன மொழியில் எழுதப்பட்ட முக்கியமான புத்தகமான Tao Te Ching மற்றும் Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. இரண்டு புத்தகங்களிலும் சொல்லப்பட்ட ஒரு பொதுவான விஷயம் ‘அதிகாரம் செலுத்துபவன் தலைவன் கிடையாது; மாறாக அந்த அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்தளிப்பவன்தான் தலைவன்’ - இதுதான் வசந்த் என்ற சி.இ.ஓ-வின் தாரக மந்திரம்.



ஐ.டி.நிறுவனங்கள்போல இல்லை பார்மா துறை. அதனால் வசந்த்தின் முடிவுகள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆனால், இரண்டு துறைகளுக்கும் இருக்கும் முக்கியமான ஒற்றுமை... ‘தமக்கு சவாலாகவோ, எதிர்காலத்தில் உலகையே புரட்டிப் போடும் வல்லமை மிக்கதாகவோ” கருதப்படும் நிறுவனங்களை விலைக்கு வாங்குவது என்பதுதான். வசந்த், ஆண்டுக்கு 10 பில்லியன் டாலரை இதற்காகவே செலவழிக்கத்் திட்டமிட்டார். ‘இன்னோவேஷனின் அடுத்த அலையில் நோவார்டிஸ் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும்’ என்றார் வசந்த். அதுதான் 150 ஆண்டுப் பாரம்பரிய நிறுவனத்தைத் தொடர்ந்து இயங்க வைக்க உதவும் என நம்பினார். வசந்த் சி.இ.ஓ ஆகி இரண்டு ஆண்டுகள்தான் ஆகின்றன. ஆனால் இப்போதே 15 இன்னோவேட்டிவ் மருந்துகளை அறிமுகம் செய்ய நோவார்டிஸ் தயாராகிவிட்டது.



வசந்த் ஒரு கடின உழைப்பாளி. அவர் ஆர்&டி டீமைக் கேட்டால் கதைகதையாய்ச் சொல்கிறார்கள். தொடர்ந்து 11 மணி நேரம் அமர்ந்து ஒவ்வொரு விஷயமாகப் பேசி, சந்தேகம் கேட்டு, தெளிவடைவாராம் அவர். 11 மணி நேரத்துக்குப் பிறகும் அவர் முகத்தில் சோர்வென்பதே இருக்காது. ஒரு முறை, பிரபல இயக்குநர் சத்யஜித் ரேவிடம் ‘இயக்குநர் எப்போது ஓய்வு பெற வேண்டும்?’ எனக் கேட்டபோது அவர் சொன்ன பதில், ‘8 மணி நேரம் உட்காராமல் ஓடி ஓடி உழைக்க உடல் ஒத்துழைக்கும் வரை இயக்குநரால் நல்ல படம் எடுக்க முடியும்’ என்பதுதான். ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவன் என்பவர் ஒரு படத்தின் இயக்குநர் போலதான். மன வலிமையுடன் உடல் வலிமையும் முக்கியம். வசந்த் அதிலும் பெஸ்ட்.



நோவார்டிஸ் போன்ற மிகப்பெரிய நிறுவனத்தின் தலைமைப் பொறுப்புக்கு வருவது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதில், தன்னை விடவும் தன் மனைவி சிருஷ்டி குப்தாவுக்கு முக்கியப் பங்கிருப்பதாகச் சொல்கிறார் வசந்த். 1998-ல் ஆசிய கலாசாரத் திருவிழா ஒன்றை நடத்திய குழுவில் வசந்த்தும் சிருஷ்டியும் இருந்தார்கள். இருவரும் தங்கியிருந்த இடத்திலிருந்து 40 கி.மீ தள்ளியிருந்தது விழா நடந்த இடம். அதனால், இருவரும் அடிக்கடி காரில் அங்கே பயணம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. அந்தப் பயணம், காதல் நகரம் வழியாகத் திருமண தேசத்துக்கு அழைத்துச் சென்று, இன்னமும் மகிழ்ச்சியாகத் தொடர்கிறது. இருவரும் இணைந்து பல நாடுகளுக்குச் சென்றிருக்கிறார்கள். ஒருமுறை கிளிமாஞ்சாரோ சிகரம் ஏறச் சென்றிருக்கிறார்கள். கடல் மட்டத்திலிருந்து 19,000 அடி உயரம் ஏறி, சூரிய உதயத்தைக் கண்டிருக்கிறார்கள். சிருஷ்டியால் அடுத்து ஒரு அடிகூட எடுத்து வைக்க இயலவில்லை. அந்த உயரத்தை அவர் உடம்பால் தாங்க முடியவில்லை. எப்போது கீழிறங்கலாம் எனக் காத்திருந்தவரிடம் ‘‘என்னைத் திருமணம் செய்து கொள்வாயா?’’ என புரபோஸ் செய்திருக்கிறார் வசந்த். ‘‘ஆம்’’ என்றார் சிருஷ்டி. ‘‘அந்த ஆம் உண்மையா, அல்லது, கீழே போனால் போதும் என்ற மனநிலையில் சொன்னேனா என்றுகூட வசந்துக்குத் தெரியாது’’ எனச் சொல்லிச் சிரித்திருக்கிறார் சிருஷ்டி. உயரத்தில் முடிவான அந்த பந்தம், இருவரையும் பர்சனல் வாழ்க்கையிலும் கரியர் விஷயத்திலும் உயரத்துக்குக் கொண்டுபோகுமென அப்போது நினைத்திருக்க மாட்டார்கள். இரண்டு குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாகப் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ஜோடி.



குறைந்த வயதில் சி.இ.ஓ ஆனதைப் பற்றிக் கேட்டபோது வசந்த் சொன்னதுதான் காமெடி. ‘‘இனிமேல் எங்கப்பா என்கிட்ட ‘எப்பப்பா ஒரு டாக்டரா, பேஷன்ட்ஸை பாத்து மருந்து பிரிஸ்க்ரைப் பண்ணப் போற’ன்னு கேட்க மாட்டார். அதுதான் சந்தோஷம்’’ என்றார்.



மிஸ்டர் நரசிம்மன், உங்கள் மகன் வசந்த் அடைந்திருப்பது மிகப்பெரிய உயரம். பெருமை கொள்ளுங்கள்.



- இயக்குவார்கள்