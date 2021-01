என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 21 - எவ்வாறு நகர்ந்தன கற்கள்?

எகிப்தில், அருகருகே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மூன்று மிகப்பெரிய பிரமிடுகளை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். இன்றுள்ள உலக அதிசயங்களில் அவையும் ஒன்று. ‘மென்கவ்ரெ பிரமிடு’ (Pyramid of Menkaure), ‘காஃப்ரெ பிரமிடு’ (Pyramid of Khafre), ‘கூஃபு பிரமிடு’ (Pyramid of Khufu) ஆகிய மூன்று பிரமிடுகளும் மனித ஆச்சர்யங்களின் உச்சம். அவற்றில் பெரியது கூஃபு பிரமிடுதான். அதை ‘கீஸா பிரமிடு’ (Pyaramid of Giza) என்றும் அழைக்கிறார்கள். அதன் ஆச்சர்யங்களைச் சொல்வதற்கே உங்களை எகிப்துவரை அழைத்து வந்தேன். கீஸா பிரமிடு எப்படிக் கட்டப்பட்டது என்பதை மையமாக வைத்தே இந்தப் பயணம் ஆரம்பிக்கிறது. கீஸா பிரமிடு எப்படிக் கட்டப்பட்டது என்று இன்றுவரை ஆராய்ச்சியாளர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அவிழ்க்க முடியாத பெரும் மர்மமாக அது இருக்கிறது. இப்படிக் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும், அப்படிக் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று பலவிதமான சந்தேகங்களும் அபிப்பிராயங்களும் சொல்லப்பட்டாலும், அவையெல்லாம் படிப்படியாக நிராகரிக்கப்பட்டன. பிரமிடுகளை ஆராயும் துறைக்கு ‘ஈஜிப்டாலாஜி’ (Egyptology) எனும் தனிப்பெயர்கூட வைத்திருக்கிறார்கள். பிரமிடுகள் எப்படிக் கட்டப்பட்டன எனும் மர்மத்தை விடுவிக்கும் முயற்சியில் இப்போதுகூட ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால், எப்போதும் சரியான விடை கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் நிஜம். பிரமிடுகளைக் கட்டுவதில் அப்படி என்ன மர்மம் இருக்க முடியும்? அதையே இனி பார்க்கலாம்.



முதலில், அடிப்படையான சில தகவல்களை நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். கீஸா பிரமிடு, 4,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டது. அது எத்தனை பழைமையான காலம் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள். ‘மம்மூத்’ என்று அழைக்கப்படும், ரோமங்கள் மூடிய ராட்சச யானை இனம், 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அழிந்துபோய்விட்டது. அந்தவகை யானைகளைக் கொண்டுதான் பிரமிடுகள் கட்டப்பட்டன என்று சிலர் சொல்வார்கள். அது தவறு. சாதாரண யானைகளோ குதிரைகளோகூட அந்தக் காலங்களில் அங்கிருக்கவில்லை. எகிப்தில் குதிரைகள் அறிமுகமானது, சுமார் 3,500 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்தான். அதிகபட்சம் அங்கிருந்த பாரங்களைச் சுமக்கும் மிருகங்களாக மாடுகளும் கழுதைகளுமே இருந்தன. இந்த மிருகங்களைப் பிணைத்த வண்டிகளும் அப்போது இருக்கவில்லை. 5,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், மொசபடோமியர்களால் சக்கரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனாலும், பிரமிடு கட்டப்பட்ட காலங்களில் எகிப்துக்குச் சக்கரங்களோ, சக்கரமுள்ள வண்டிகளோ இருக்கவில்லை. உருளைகளாகப் பயன்படுத்துவதற்கு மிகப்பெரிய மரங்களும் அங்கில்லை. எகிப்து நாடு, மண்மேடுகள் நிறைந்த பாலைவனம். அத்துடன், பிரமிடுகள் கட்டப் பயன்படுத்திய கற்களும் எகிப்தில் இருக்கவில்லை. கீஸாப் பிரமிடு ஒருவித சுண்ணாம்புக் கற்களாலும் (Lime Stones), கிரானைட் கற்களாலும் கட்டப்பட்டது. ஆனால், அந்தக் கற்களை வெட்டியெடுக்கக்கூடிய மலைகளோ, இடங்களோ அங்கு காணப்படவில்லை. இத்தனை இல்லாமைகளுக்கும் மத்தியிலேயே அந்த பிரமிடு கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதை எப்படிச் சாத்தியமாக்கினார்கள்? இந்தக் கேள்விக்கான பதிலையே இன்றுவரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது உலகம்.