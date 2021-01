என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 28 - எதைச் சொல்ல மறுத்தார் ஒபாமா?

இங்கு நான் சொல்லும், சொல்லப்போகும் அத்தனை கதைகளுக்குமான ஆதாரங் களையும் இணையத் தொடர்புகளையும் இந்தக் கட்டுரைகளின் முடிவில் தருவேன். ஆதாரமில்லாமல் எதுவும் சொல்லப் படவில்லை. அமெரிக்க அரசால் தன் தகப்பன் கொல்லப்பட்டார் என்று தாமஸ் சொன்னதற்கான காணொலி ஆதாரத் தையும் தருவேன். இத்தொடரில் இதுவரை எழுதிய கட்டுரைகள்போல இல்லாமல், ஏலியன்கள் சற்று அதிகப் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். முடிந்தவரை, அவை சார்ந்த நியாயமான, புதிய தகவல்களை உங்களுக்குத் தரப்போகிறேன். பொறுமை யாகப் படியுங்கள். நீங்களோ, ஜூனியர் விகடனோ வேண்டாம் என்று சொல்லும் பட்சத்தில், வேறு விஷயத்துக்குள் நுழையலாம். சரி, அமெரிக்க அரசு தன் தகப்பனைக் கொன்றுவிட்டதாக தாமஸ் ஏன் சொல்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். அதைப் பார்ப்பதற்கு முன்னர், சில விவரங்களைத் தருகிறேன். முடிந்தவரை, கூகுளில் தேடிச் சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ‘ஸ்டீபன் கோல்பெர்ட்’ (Stephen Colbert) என்பவர் நடத்தும் பின்னிரவு நிகழ்ச்சி (Late show), அமெரிக்காவில் மிகவும் பிரபலமானது. அந்த நிகழ்ச்சியில், அமெரிக்காவின் பிரதமராக இருந்த ‘பராக் ஒபாமா’, கடந்த 2020-ம் ஆண்டு, நவம்பர் 30-ம் தேதி பங்குகொள்வதற்காக அழைக்கப்பட்டிருந்தார். நிகழ்ச்சியில் பல விஷயங்கள் நகைச்சுவையாகவும் ஆழமாகவும் பேசப்பட்டன. திடீரென, ஸ்டீபன் கோல்பெர்ட், பறக்கும்தட்டுகள் பற்றி ஒபாமாவிடம் கேட்கிறார். அப்போது ஒபாமாவின் முகம் இறுக்கமாகிறது. “என்னால் சொல்ல முடியாது. மன்னித்துக்கொள்ளுங்கள்” (I can’t tell you. Sorry) என்கிறார். அந்தக் கணத்தில், ஒபாமாவின் சிரிப்பெல்லாம் உறைந்துபோய், கண்களும் முகவும் உணர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகின்றன. சிறிது நேரம்தான். “இதை ஆமோதிப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறேன்” என்று கோல்பெர்ட் சொல்ல, இறுக்கம் தளர்ந்து பழைய சிரிப்புக்கு வருகிறார்; நகைச்சுவையாகவும் பேச ஆரம்பிக்கிறார். கேட்ட கேள்விக்கு, ஆம் அல்லது இல்லை என்று நேரடியாகவே ஏன் பதில் சொல்லவில்லை அவர்... இல்லாத ஒன்றை இல்லை என்று சொல்வதில் என்ன தயக்கம்... எதற்கு முகத்தில் அடித்தாற்போலச் ‘சொல்ல முடியாது’ என்று சொன்னார்? இந்தக் காணொலி இணையத்தில் இருக்கிறது பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமென்பதற்காகவே, தேதி முதற்கொண்டு தந்திருக்கிறேன். இதை எதற்குச் சொன்னேன்... அமெரிக்க அரசு தாமஸின் அப்பாவைக் கொன்றதா எனும் கேள்விகளுக்கான பதில்களுடன் அடுத்த இதழில் சந்திக்கிறேன். இது சார்ந்த உங்கள் அபிப்பிராயங்களைச் சொல்வதற்கும் மறக்க வேண்டாம்.



இனி வரப்போகும் ஏலியன் மர்மங்கள் உங்களை நிச்சயம் பதறவைக்கும்!



(தேடுவோம்)