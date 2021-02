என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 31 - ஏன் மறைக்கிறார்கள்?

விஞ்ஞானியானஆலென் ஹைனெக்கால் பறக்கும்தட்டுச் சம்பவங்களைத் தட்டிக்கழிக்க முடியாததால், நீலப் புத்தகத் திட்டம் 1969-ம் ஆண்டு முடிவுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. ‘பறக்கும்தட்டுச் சம்பவங்களில் எந்த உண்மையும் கிடையாது. எல்லாமே வேறு பொருள்களைப் பார்த்து ஏமாந்த தவறான முடிவுகள்’ என்று சொல்லப்பட்டு மூடப்பட்டது. ஆனால், 1977-ம் ஆண்டு ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்-கால் `Close Encounters of the Third Kind’ எனும் திரைப்படம் உருவாகி, சக்கைபோடு போட்டது. படம் பறக்கும்தட்டை மையமாகவைத்து எடுக்கப் பட்டிருந்தது. அந்தப் படத்தை எடுப்பதற்கு உடனிருந்து, கதைக்கான ஆலோசனைகளை வழங்கியவர் யார் தெரியுமா? வேறு யாருமில்லை... அதே இயற்பியல் விஞ்ஞானியான ஆலென் ஹைனெக்கேதான். கொஞ்சம் சிந்தித்துப் பாருங்கள். எந்த விஞ்ஞானி பறக்கும்தட்டுச் சம்பவங்களை நிராகரிப்பதற்காக நீலப் புத்தகத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டாரோ, அவரே அப்படியானதொரு படத்தை உருவாக்க உதவியிருக்கிறார். வேடிக்கையாக இல்லையா...அமெரிக்காவின் தகவல் அறியும் சட்டங்களால், பொதுமக்கள் படிக்கக்கூடியவாறு இப்போது நீலப் புத்தகத் திட்டம் இணையத்தில் வெளியிடப் பட்டிருக்கிறது. `The Black Vault’ எனும் பெயரில், 1,30,000 பக்கங்களைக்கொண்ட மிகப்பெரிய ஆவணக் கிடங்காக அது காட்சியளிக்கிறது. அதை அடிப்படையாகவைத்து, 08.01.2019-ல் The Project Blue Book எனும் தொலைக்காட்சி டாக்குமென்டரி தொடரும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைத்தும் கடந்த இரண்டாண்டுகளில் நடந்திருக்கின்றன. இவையெல்லாம் உண்மையா, பொய்யா என அறிய விரும்புபவர்களுக்கு என ஆங்கில வார்த்தைகளையும் சேர்த்தே கொடுத்திருக்கிறேன். தேடிக் கண்டெடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

ஏலியன்கள் சம்பந்தமாக எழுத ஆரம்பிக்கும் போது, பறக்கும்தட்டு பூமிக்கு வந்தது என்பது ஒரு மர்மம்தான். அது உண்மையா, இல்லையா தெரியாது. ஆனால், ஏலியன் பூமி தாண்டி இருப்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. அது அறிவியல் உண்மை எனச் சொல்லியிருந்தேன். அந்த ஏலியன்கள் பற்றி இந்தத் தொடரில் வேறொரு பகுதியில் உங்களுக்கு நிச்சயம் சொல்வேன்!

(தேடுவோம்)