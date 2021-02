என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 35 - இறப்பு இன்னுமொரு தொடக்கமா?

‘இரண்டு பரிமாணத் திரையில் ஒளிபரப்பும் காட்சியை, முப்பரிமாணங்களில் காட்டுவதுதான் ஹோலோகிராம். அதில் இருப்பவை நிஜத்தில் இரு பரிமாணங்களே. அவற்றை முப்பரிமாண உருவங்களாக மூளைதான் (உணர்வு) புரிந்துகொள்கிறது. பிரபஞ்சவெளியும் இரண்டு பரிமாணமுடையதே. அதில் ஒளிபரப்பாவதை முப்பரிமாணமாக உணர்வுகள் எடுத்துக்கொள்கின்றன’ என்கிறார் லியோனார்டு சஸ்கைண்ட். இவர் அமெரிக்காவின் ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர். அங்கு கோட்பாட்டு இயற்பியலை ஆரம்பித்துவைத்த நிர்வாகியுமாவார் (Founding Director of the Stanford Institute for Theoretical Physic). இவர் சொல்வதைச் சுலபத்தில் கட்டுக்கதை என்று தூக்கியெறிய முடியாது. ஒன்றை மட்டும் தெளிவாகச் சொல்லலாம். மரணத்தையோ, மரணத்தின் பின்னரான நிலையையோ ஹோலோகிராம் கொள்கை கூறவில்லை. இதில் சொல்லப்பட்ட சில அம்சங்களை, இறப்பின் முடிவுகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்போகிறோம். ஒருவர் இறந்த பின், அவரின் உடலை எரிப்பதால் அவர் உருவாக்கப்பட்ட அடிப்படைத் துகள்களும், அவரது தகவல்களும் பிரபஞ்சவெளிக்குச் செல்கின்றன. எங்கு, எப்படி என்ற எந்த விவரமும் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால், மேலே சொல்லப்பட்ட கோட்பாடு அதற்கான ஒரு பாதையை நமக்குச் சொல்லித் தருகிறது. அதன் மூலம் எதையாவது நாம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

மரணத்தின் பின்னரான நிலை, மூன்று விதங்களில் பார்க்கப்படுகிறது. இயற்பியலாளர்களின் பார்வையில், இது போன்ற சிக்கலான விஷயங்களுக்கு அவர்கள், ‘தெரியாது’ என்று எந்தத் தயக்கமுமின்றிச் சொல்லிவிடுகிறார்கள். அவர்களுக்குச் சவாலாக இன்றுவரை இருக்கும், கறுப்பாற்றல் (Dark Energy), கறுப்புப் பொருள் (Dark Matter) ஆகியவற்றைச் சொல்லும்போது, ‘அவை இருப்பது தெரியும். ஆனால், என்னவென்று தெரியாது’ என்பார்கள். மரணத்தின் பின்னர் என்னவென்று கேட்டாலும், அவர்கள் பதில், ‘தெரியாது’ என்பதுதான். இயற்பியலைப் பொறுத்தவரை, ஒன்றை ஒப்புக்கொள்வதற்கு அதற்கான அடிப்படை ஆதாரம் இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் கணிதரீதியாக கணித்துச் சொல்லும் கோட்பாடாவது வேண்டும். அதைத் தாண்டினால், அந்த விஷயம் இல்லை என்பதே அவர்களின் முடிவாகிவிடும். மிகச் சுலபமாகத் தெரியாது அல்லது இல்லை என்று ஒத்துக்கொள்வார்கள். ஆன்மிகவாதிகளின் பார்வை இதற்கு எதிர்மாறானது. அனைத்தையும் இறைவன், ஆன்மா என்று சொல்லிவிடுவார்கள். அவர்களின் பாதையும் சுலபமானதுதான். நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். இந்த இருவருக்கும் இடையிலான இன்னுமொரு பார்வையும் இருக்கிறது. நரம்பியல் மற்றும் மனவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களின் பார்வை. ஆன்மிகத்தின் கடவுள், ஆன்மா என்பதையும் எடுக்க மாட்டார்கள். இயற்பியலாளர்கள்போல இல்லை என்றும் மறுக்க மாட்டார்கள். இறப்பின் விளிம்புநிலைக்குப் (Near Death Experience) போனவர்களை நிதானமாக ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள். இவர்களும் ஒருவகையில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள்தான். ஆனால், மனம் சார்ந்து ஆராய்வதால், அங்கு ‘அமானுஷ்யம்’ (Paranormal) எனும் அடையாளம் வந்துவிடுகிறது. அதனால் நம்புவதில் சிலர் நாட்டம் காட்டுவதில்லை. அதையெல்லாம் தாண்டியே இவற்றை விளக்க வேண்டியதாகிறது.

மனவியல் மற்றும் நரம்பியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள், இறப்பின் விளிம்புநிலைக்குச் சென்றுவருவதை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். பல ஆயிரக்கணக் கானவர்களிடம் எடுத்த விவரங்களிலிருந்து இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதை மேலும் ஆராய்ந்தும்வருகிறார்கள். அது உண்மையாக இருக்கும்பட்சத்தில், மரணத்தின் பின்னரும் மனிதனின் உணர்வுகள் முழுமையாக இருக்கின்றன என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த உணர்வுகள் விண்வெளியில் ஏதோவோர் இடத்தில், தனக்கான ஞாபகங்களுடன் பதிவாகியிருக்கலாம்.

மரணத்தின் பின்னரான ரகசியத்தை, ‘நிக்கோலா டெஸ்லா’ (Nikola Tesla) கூறியதைவைத்தே நான் புரிந்துகொள்ள முயல்கிறேன். அது சரியோ தவறோ எனக்குத் தெரியாது. நாம் செல்ல வேண்டிய தொலைவு இன்னும் பாக்கியிருக்கிறது. அதற்குள் ஏதாவது விடைகள் கிடைக்கலாம்; கிடைக்காமலும் போகலாம். ஆனால், டெஸ்லா கூறியது இங்கு முக்கியமாகிறது. அறிவியலில் என்னை மிகவும் ஈர்த்தவராக டெஸ்லாவையே சொல்வேன். என்னை மட்டுமல்ல, உலகிலுள்ள பலரின் உள்ளங்களைக் கவர்ந்தவர் அவர். அவரின் வார்த்தைகளையே உங்களிடம் தருகிறேன். அதிலிருந்து, நீங்களும் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். டெஸ்லா சொன்னது இதுதான். “அறிவு, வலிமை, உத்வேகம் ஆகியவற்றைப் பெற்றுக்கொள்ளும் மையமொன்று பிரபஞ்சவெளியில் அமைந்திருக்கிறது. அதிலிருந்து அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும் ரிசீவராகவே என் மூளை இருக்கிறது. அந்த மையத்தின் ரகசியத்தை ஊடுருவி அறிய நான் முயலவில்லை. ஆனால், அப்படியொன்று இருப்பதை நிச்சயமாக நான் அறிவேன்!”

