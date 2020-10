ஓய்வுக்காலத்துக்கும் உடனடித் தேவைக்கும் பணம் தரும் என்.பி.எஸ்! - எல்லோரும் சேர்வது எளிது!

என்.பி.எஸ் கணக்கைத் தொடங்குவது எப்படி?

என்.பி.எஸ் கணக்கு II-ஐ ஆன்லைனில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் https//enps.nsdl.com என்ற வலைதளத்தை அணுக வேண்டும். இதில் ‘Tier II Activation’ என்பதை க்ளிக் செய்தால், அதில் 1. PRAN Number (நிரந்தர ஓய்வுக்காலக் கணக்கு எண்) 2. Date of Birth (பிறந்த நாள்) 3. PAN (நிரந்தரக் கணக்கு எண்) ஆகிய தகவல்களைத் தந்து ‘Verify PRAN’ என்பதை க்ளிக் செய்தால், ஓ.டி.பி கிடைக்கும். ஓ.டி.பி-யை அதற்கான இடத்தில் பதிவு செய்து, வங்கி விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து ‘Validate AADHAR‘ என்பதை க்ளிக் செய்தால், ஒப்புகை (Acknowledgement) கிடைக்கும். இதை ஓ.கே செய்ய வேண்டும். பிறகு, பி.எஃப்.எம் (Pension Fund Manager) தேர்வு செய்து, முதலீட்டு முறை ஆக்டிவ் (Active) அல்லது ஆட்டோ (Auto) என்பதையும் தேர்வு செய்து ‘Save and Proceed’-ஐ க்ளிக் செய்த பின் நியமனதாரர் விவரம் பூர்த்தி செய்து மீண்டும் Save and Proceed’ க்ளிக் செய்து, பான் கார்டு ஸ்கேன் செய்த காப்பியையும் மற்றும் ரத்து செய்த காசோலையையும் பதிவேற்றவும். இந்த ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்து முடிந்ததும ்‘Upload’-ஐ க்ளிக் செய்தபின், Tier II NPS கணக்கில் 1,000 ரூபாய் செலுத்தி கணக்கைத் தொடங்கலாம். இதற்கான ரசீது கிடைக்கும். ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி மின்னணு கையொப்பம் (e-sign) செய்ய வேண்டும். இப்போது மீண்டும் ஓ.டி.பி வரும். இந்த விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, கையொப்பமிட்டு பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைப்பது அவசியம். TRADE WORLD, 4th Floor, ‘A’ Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013.