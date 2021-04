சாம்பல் மேடுகளும் புகை மண்டலங்களும் இனி இல்லை!

உலகளவில் அதிகம் அச்சுறுத்தும் உடல்நலக் கோளாறு, புகைபிடித்தலால் ஏற்படும் உடல் கோளாறுகள்தான். ஒரு ஆண்டில் புகைபிடித்தலால் உயிரிழப்பவர் எண்ணிக்கை 8 மில்லியன். அதில் சுமார் 7 மில்லியன் பேர் நேரடியாகப் புகைப்பதால் உயிரிழப்பதாகவும், 1.2 மில்லியன் பேர் புகைப்பவருக்கு அருகிலிருந்து ஏற்படும் பாதிப்பால் (Passive Smokers) உயிரிழப்பதாகவும் புள்ளிவிவரங்கள் சொல்கின்றன.



இந்நிலையில்தான் சமீபத்திய ஆய்வுகள் இந்த சிகரெட் வடிவிலான புகையிலைப் பயன்பாடு குறைந்திருப்பதாகச் சொல்கின்றன. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் புகைபிடிக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை மூன்றில் ஒரு பங்காகக் குறைந்திருக்கிறது. ஆண்டுதோறும் புகைபிடிக்கும் ஆண்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து குறைந்துகொண்டே வருகிறது. சில தசாப்தங்களாகவே சிகரெட் தயாரிப்பின் அளவு தொடர்ந்து இறங்குமுகத்திலேயே இருக்கிறது. இவையெல்லாம்தான் ‘அடுத்த 30 ஆண்டுகளில் பெரும்பாலான நாடுகளில் சிகரெட் புகைக்கும் வழக்கம் முற்றிலுமாக ஒழிந்துபோகும்’ என ஆய்வாளர்கள் சொல்வதற்கான காரணம்.



ஒரு நிறுவனம் மாறும் காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளத் தொடர்ந்து தன்னைத் தகவமைத்துக் கொள்ளும். அப்படித்தான் புகையிலை சிகரெட் தயாரிக்கும் பெருநிறுவனங்கள் தேவைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளத் தொடங்கியிருக்கின்றன. புகழ்பெற்ற மால்போரோ சிகரெட்டுகள் தயாரிக்கும் பிலிப் மோரிஸ் இன்டர்நேஷனல் இன்க்., நிறுவனம் ‘பத்தாண்டுகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் சிகரெட் பயன்பாடு அழிந்துவிடும்’ எனத் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறது. சிகரெட்டிற்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படும் மற்ற பொருள்கள் தயாரிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்திவருகிறது பிலிப் மோரிஸ். இன்று, அந்நிறுவனத்தின் வருமானத்தில் கால் பங்கு புகை இல்லாத நிக்கோட்டின் மாத்திரைகள், வாப்பிங் போன்ற பிற பொருள்கள் மூலமாகத் தான் கிடைக்கிறது.



மேலும் ஆடம் ஸ்பீல்மன் தன் ஆய்வில், சில நாடுகளில் இப்படியான மாற்றுப் பொருள்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தாலும், சீனா, பிரான்ஸ், ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் 2050-ம் ஆண்டு வரையிலும் புகைபிடித்தல் பொதுவான பழக்கமாகவே இருக்கும் எனவும் கூறியிருக்கிறார்.



உலக அளவில், சுமார் 130 கோடிப் பேர் புகையிலை பயன்படுத்துகிறார்கள். இதில் சுமார் 80 சதவிகிதம் பேர் மிகவும் ஏழ்மையான நாடுகளைச் சார்ந்தவர்கள். புகையிலைப் பழக்கம் அவர்களிடம் ஏற்படுத்தும் உடல்நலக் கோளாறுகளும், வருமானத்தைப் புகையிலைக்காகச் செலவிடுவதும் அவர்களின் பொருளாதார நிலைக்குப் பெருஞ்சுமையாக மாறுகிறது. இந்நிலையில் WHO புகையிலைக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. WHO Framework convention on Tobacco control என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி உலகின் 90 சதவிகிதம் நாடுகளில் புகையிலைப் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதற்கான கண்காணிப்பைத் தொடங்கியிருக்கிறது. சட்ட விரோதமான புகையிலைக் கடத்தல் கண்காணிப்பு தொடங்கி, புகையிலைப் பயன்பாட்டில் கட்டுப்பாடுகள், விழிப்புணர்வு எனப் பல முனைகளில் உறுப்பு நாடுகளைச் செயல்பட வைக்கிறது.



இந்தியாவில் 2002-ம் ஆண்டு முதல் பொது இடத்தில் புகைபிடிப்பதற்கான தடைச் சட்டம் அமலில் இருக்கிறது. ‘உலகில் புகைபிடிப்பவர்கள் எண்ணிக்கையில் 12% பேர் இந்தியர்கள்’ என்கிறது உலக சுகாதார நிறுவனம். ஆண்டுதோறும் சுமார் பத்து லட்சம் இந்தியர்கள் புகைபிடித்தலால் ஏற்படும் உடல்நலக் கோளாறுகளால் மரணமடைகிறார்கள். உலகின் மற்ற நாடுகளில் எல்லாம் புகையிலைப் பயன்பாடு இறங்குமுகத்தில் இருந்தால், இந்தியாவில் அது ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது.



புகையிலைப் பொருள்கள்மீதான வரியை அதிகரிப்பது, கூடுதலாகப் பெறப்பட்ட வரியைப் புகைபிடித்தலுக்கு எதிரான செயல்பாடு களுக்காகச் செயல்படுத்துவது இவை இரண்டும் புகையிலைப் பயன்பாட்டைக் கணிசமாகக் குறைக்கும் என்பது சில நாடுகளால் ஏற்கெனவே நிரூபணமாகியிருக்கிறது. புகைபிடிப்பதை ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அடையாளமாகப் பார்க்கும் நமது தேசத்தில், இவற்றோடு சேர்த்துக் கூடுதலாக, புகைபிடிப்பதற்கு எதிரான கலாசார மாற்றங்களையும் சேர்த்து ஏற்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது.



அது நிகழும் வரை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இடங்களில் எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம்... ‘புகைபிடித்தல் உடல்நலத்திற்குக் கேடு விளைவிக்கும், புகைபிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும்.’