facebook.com/Revathy Ravikanth

Why should we hire you?!

‘கூப்டதே நீதாண்டா’ன்னு சொல்லுடா பெரியவனே...

twitter.com/krishnaskyblue

சோனியா காந்தி சொன்னாலே கட்சில எவனும் கேக்க மாட்டானுக... இதுல PK சொல்லுறதைக் கேட்டு 2024-ல ஆட்சிக்கு வரதுலாம் மும்பை பிளே ஆப் போற மாதிரிதான்!

twitter.com/Anitha200120

எவ்வளவு டென்ஷனா இருந்தாலும் ஒரு கப் டீ குடிச்சிட்டே உங்களுக்குப் பிடிச்ச பாட்டக் கேளுங்க, இதைவிட நிம்மதி தருவது வேறு எதுவும் இல்லை.

facebook.com/ஃபௌசியா

‘நம்ம ஜி ஒரு அம்பேத்கர்’ன்னு ராஜா சொன்னத கிண்டல் பண்ணிருந்த பதிவுக்கு ஹாஹா போட்டு திரும்பறதுக்குள்ளயும், ‘மோடி மிகவும் நல்லவர்’னு கலைஞர் சொல்லியிருந்தது கண்ணுல படுது. ஸ்டாலின் நரிக்குறவர் கையால சாப்ட்டத ‘ஒரு கவித்துவக் குவியல்’ங்கற பதிவுக்கு ஹார்ட்டு அமுக்கிட்டு நிமிர்றதுக்குள்ள, ‘தலித் வீட்டில் உணவருந்திய யோகி’ங்கற பதிவு வருது.

மார்க் ஜீ மார்க் ஜீ... ‘ஹாஹா’வையும் ‘ஹார்ட்’டையும் உல்டா புல்டா பண்ணி தர்ம அடி வாங்கறதுக்குள்ள, அந்த நாலு வருஷம் முன்ன கொடுத்த ‘பர்பிள் பூ’ ரியாக்‌ஷன மறுபடியும் recycle பண்ணுங்க ப்ளீஸ்.

twitter.com/shivaas_twitz

யார பாத்தாலும் நம்மளவிட நல்ல வாழ்க்கை வாழுற மாதிரியே தோணுது டாக்டர்!

twitter.com/pachaiperumal23

நமது போனைக் கையூட்டாகக் கொடுத்தே டி.வி ரிமோட்டை வாங்க வேண்டியதுள்ளது குழந்தைகளிடம்.

twitter.com/HariprabuGuru

பங்க் ஓனர்: பத்து லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டா பைக் ஒன்னு ஃப்ரீன்னு ஆஃபர் போடலாம்னு இருக்கேண்ணே...

twitter.com/Suyanalavaathi

டு MI: என்ன தலைவரே, இப்படி தோத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க..?

அது ஒன்னும் இல்லடா... 5 கப் வாங்கியாச்சு. ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு போர் அடிக்குதுடா. அதான் இந்த வட்டம் தோத்தா எப்படி இருக்கும்னு பாக்குறேன். ஆனா ஒன்னுடா... தோத்தா டென்ஷன் இல்லாம இருக்குடா..!