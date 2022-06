twitter.com/VignaSuresh

ரிலேஷன்ஷிப்போ, நட்போ - உரையாடல்கள் குறையும்போது, அது முடிவை நோக்கிப் போகறத புரிஞ்சுக்கலாம்.

twitter.com/Raajavijeyan

மூடநம்பிக்கையிலேயே மிகப்பெரிய மூடநம்பிக்கை... வடையில உள்ள எண்ணெயை பேப்பரை வச்சு அமுக்கி எடுத்துட்டா உடம்புக்கு எந்தக் கெடுதலும் இருக்காதுன்னு நம்புறதுதான்!

twitter.com/mohanramko

குட்கா பொருள்களை விற்பனை செய்ய மேலும் ஒரு ஆண்டு தடை நீடிப்பு.

# இன்னும் ஒரு வருஷம் மறைச்சி வியாபாரம் பண்ணணும், அதானே..!

twitter.com/itz_idhayavan

நான் அறிவியலை நம்புகிறேன், மூடநம்பிக்கையை அல்ல - பிரதமர் மோடி

# பாத்திரத்தை மாங்கு மாங்குனு தட்டச் சொன்னப்பவே புரிஞ்சிடுச்சு ஜி?!

twitter.com/SriviShiva

ஒரு பெண் வாழ்வதற்கான திறன்களை பதின்பருவத்திலேயே பெற்றுத் தகவமைந்துவிடுகிறாள். ஒரு ஆண் வாழ்நாள் முழுதும் வளர்க்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறான்... முதலில் அம்மாவால், அடுத்து மனைவியால். Domestication is the endless process for men.