twitter.com/idumbaikarthi

சென்னைக் காவல் நிலையத்தில் இன்னொரு விசாரணைக் கைதி உயிரிழந்திருக்கிறார். ‘ஜெய்பீம்’ பார்த்து, 3 நாள்கள் தூங்கவில்லையென மனமுருகிய ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்? வழக்கம்போல, காவல்துறையினர் எழுதிக்கொடுக்கும் திரைக்கதையை வாசித்து, காவல்துறை அதிகாரிகளைக் காப்பாற்றப்போகிறாரா?

twitter.com/kaviintamizh

எங்கேயோ, யாருடையதோ வீட்டை இடிக்கிறார்கள் எனக் கடந்து செல்ல இயலாது. என் நிலத்திலே மதம் முக்கியமென்ற குரலை விதைக்க முயற்சிகள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன. நடப்பது பாசிசமென வாய்ப்பிருக்கும் இடங்களில் பதிவு செய்தலே இந்நாட்டின் மீதான நமது பற்றை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும்.

facebook.com/ஃபௌசியா

உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு, ட்விட்டர் ஹேஷ்டேக் மூலமா fundamental rights-க்காகக் கெஞ்சிட்டிருக்கு. “Those whose homes are in the shadow of bulldozers do not throw stones at others”ங்கறார் பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர். (He got that right! வீடும், உணவும், உடையும் இருந்தாத்தானே, அதுக்கு மேல உரிமை பத்தியெல்லாம் பேசத் தோணும்!) வீட்ட இடிச்சுத் தள்ளற வீடியோவ எல்லா ஊடகங்களும் காட்டறதுல எந்தச் சுணக்கமும் இல்ல. ஏன்னா, இனி இங்க ஒருத்தன் எதிரா பேசினா என்ன நடக்கும்னு எல்லாரையும் எச்சரிக்க இது ஒரு வாய்ப்பாச்சே! ‘நாலு புல்டோசர் வாங்கி உ.பி-ல வாடகைக்கு விட்டுறலாமா’ங்கற நகைச்சுவை(?) பதிவுல ஹாஹா போட்டிருக்கவங்க டிபில எல்லாம் ராமர் அருள்பாலித்தபடியோ, இல்ல கிருஷ்ணர் கீதை உபதேசித்த வண்ணமோ காட்சி அளிக்கறாங்க. #முரண்