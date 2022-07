twitter.com/thoatta

அ.தி.மு.க வந்த பாதை...

சசிகலாவைக் கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக ஓ.பி.எஸ் & இ.பி.எஸ் இணைந்து அறிவிப்பு.

ஓ.பி.எஸ்ஸைக் கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக இ.பி.எஸ் அறிவிப்பு.

இ.பி.எஸ்ஸைக் கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக ஓ.பி.எஸ் அறிவிப்பு.

இனி, இருவரையும் கட்சியை விட்டு நீக்குவதாக சசிகலா அறிவிப்பு.

லஞ்ச ஒழிப்பு சோதனையில் நகை, பணம், ஆவணம் எதுவும் எனது வீட்டில் கைப்பற்றப் படவில்லை - ஆர்.காமராஜ்

# இவ்வளவு நாள் கழித்து ரெய்டு வந்தால், எப்படி இதெல்லாம் கிடைக்கும்?

‘‘வாசனுக்கு ஆதரவு பெருகுகிறது...’’

‘‘ஜி.கே.வாசனுக்கா..?”

‘‘ஜி.கே வாசனா, TTF வாசன் மாமா!”

ஒரு சிறந்த கலைஞன் என்ற முறையில் கமல்ஹாசன் தமிழகத்தில் அனைவராலும் நேசிக்கப்பட்டார். அதுபோலவே ரஜினிகாந்தும். ஆனால் இருவரின் அரசியல் சார்ந்த பார்வைகள் தமிழக மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டன. அவர்கள் இருவரையும் நிராகரிக்க எது காரணியாக இருந்ததோ, அதுவே இளையராஜாவுக்குமான காரணி.

வெயில் காலத்தில் பறவைகளுக்குத் தண்ணீர் வைங்கன்னு ஆரம்பிச்சு இப்ப, டெலிவரி கொடுக்க வர்ற ‘ஃபுட் டெலிவரி பாய்ஸ்’களுக்கு தண்ணீர் கொடுங்கன்னு வந்திருக்கு!

பொன்னியின் செல்வன் மேல இருக்கற மிகப்பெரிய விமர்சனமே, அது வரலாறல்ல, வரலாறு போல் திரிக்கப்பட்டு வரலாறு மறைக்கப்பட்டு விட்டதுன்றதுதான். அந்தப் புனைவை வைத்து எடுக்கப்போற திரைப்படத்துல பொலிட்டிகல் கரெக்ட்னஸ் இருக்கான்னு தேடிட்டு இருக்காங்க நம்மாட்கள். This is why we don’t get license.

இறுகப் பற்றியிருக்கும் பிடி தளரத் தளர நம்பிக்கையின் வேர் மெல்லக் கருகுகிறது.

ஒரு புல்லாங்குழலின் அத்தனை துவாரங்களுள்ளும் நுழைந்து நுழைந்து புறப்படும் பொன்வண்டாய் உன்னைப் பரிசோதித்துச் சலிக்கின்றேன்... இதில் எந்தப் பக்கமிருந்து நீ என்னை ஆகர்ஷித்தாய்!

‘‘சார், எந்த பேங்க் க்ரெடிட் கார்டு வாங்குறது நல்லது?’’

‘‘க்ரெடிட் கார்டே வாங்காமல் இருக்குறதுதான் நல்லது...’’

வைவோ மொபைல் நிறுவனம் தனது விற்றுமுதலில் ஐம்பது சதவிகிதத்தை, அதாவது 62,476 கோடிகளை, வரி ஏய்ப்பு செய்து பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளின் மூலம் தாய்நாடு சீனாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறது. அமலாக்கத்துறை கடந்த மூன்று நாட்களாக 48 இடங்களில் ரெய்டு நடத்தி இதைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இதுவரை 119 வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து 465 கோடியையும், இரண்டு கிலோ தங்கக் கட்டிகளையும், 93 லட்சம் பணமாகவும் அமலாக்கத்துறை கைப்பற்றியிருக்கிறது. வைவோ நிறுவனத்தின் முக்கிய அதிகாரிகள் அனைவரும் சரியாக ரெய்டுக்குச் சில நாட்கள் முன்பே சீனாவுக்குத் தப்பியோடிவிட்டார்கள்.

ஆனால் இந்நிறுவனத்தின் மீதான விசாரணை பிப்ரவரி மாதத்திலிருந்தே தொடங்கி நடந்து வருகிறது. ‘நாலு மாசமா அமலாக்கத்துறை என்ன பண்ணிக்கிட்ருந்தாங்க? இந்த ரெய்டை அப்பவே பண்ண வேண்டியதுதானே’ அப்டின்னுதானே கேக்க வர்றீங்க. அதான் மகாராஷ்டிராவில உத்தவ் தாக்கரேவைக் கவிழ்த்து, ஏக்நாத் ஷிண்டேவை ஆட்சியில் உட்கார வைப்பதற்காக சிவசேனா எம்.எல்.ஏ-க்களை வரிசையா ரெய்டு விட்டு விசாரிச்சுக்கிட்ருந்தோம்ல... இப்பத்தானே ஏக்நாத் ஷிண்டே பதவியேத்தாரு. அடுத்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு அசைன்மென்ட்டுக்கு நடுவில ஃப்ரீ டைம்லதானே இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியும்?