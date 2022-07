வலைபாயுதே...

twitter.com/Suyanalavaathi



போட்டோகிராபர்க்குக்கூட கேமரா மேல இவ்ளோ பாசம் இருக்காது. ஆனா நம்ம மோடி ஜிக்கு கேமரா மேல இருக்கிற பாசம் சொல்லில் அடங்காது!



facebook.com/Tamil SubramaniamTnpsc குரூப் 4 GS questions:



சரி, Aவ போடலாமா?



போன கேள்விக்குதான A போட்டோம். அப்ப Bய போட்ருவோமா?



அடுத்த Ques-க்கும் Bதான ஆன்ஸரு. அப்ப Cய போடுவோமா?



அது பாத்தா Ans மாதிரியே தெரிலயே. சரி Dய போடுவோமா?



Suddenly mind: வீட்டுக்குப் போனதும் கறிக்குழம்பு வேற சாப்டணுமே! சரி, D வேணா. Aவே போடுவோம்.



இந்த Invigilator வட சாப்டுறானே, ஒரு வாய் கேப்போமா? சரி, C ஓகே. போட்ருவோம்.



மன்னிக்கத் தயாரா இருக்கவங்ககிட்டே மன்னிப்பு கேளுங்க. மன்னிக்கிற வாய்ப்ப குடுங்க. அது உறவை வலுப்படுத்தும். தவறுவது மனித இயல்பு. அதை கௌரவக் குறைச்சலா நினச்சி, நான் பண்ணுனது தப்பே இல்லன்னு முடிச்சா it will cost the relationship. புரிதலில் எவ்ளோ நெருக்கம் இருந்தாலும்.