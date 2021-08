twitter.com/LAKSHMANAN_KL



27 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு அதிமுகவுக்குக் கிடைத்த வெற்றி - ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ்.



அடுத்து... ரெண்டு பேருக்கும் தலா 13.5 சதவிகிதம் வெற்றின்னு சொல்லுவாங்க போல?!



ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வாங்கினவங்களே விறகு பொறுக்கி உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு சொந்த முயற்சிலதான் முன்னேறினோம்னு சொல்றாங்க... இவனுங்க இன்னமும் பி.டி பீரியடை கணக்கு வாத்தியாருங்க கடன் வாங்குனதாலதான் விளையாடவே விடலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானுங்க!



சண்டே அன்னைக்கு மனைவியிடம் கணவன் திட்டு வாங்கிக் கொண்டிருந்தால், அவன் எலும்பு நிறைய உள்ள மட்டனை வாங்கி வந்துவிட்டான் என அர்த்தம்.



ரோட்டுக்கடைகளில் நாம போயி சாப்பிட்டுவிட்டு என்னென்ன சாப்பிட்டோம் என்று நாம் சொல்வதுதான் கணக்கு. ஹோட்டல்களில் பில் எடுத்துட்டு வர தாமதம் ஆகி என்ன சாப்பிட்டோம் என்று நாம் போய் சொன்னாலும் சர்வர்கிட்ட கேட்டு கன்ஃபார்ம் செஞ்சிட்டுதான் பில் போடுவாங்க. சக மனுஷன்மேல் எளியவர்களின் நம்பிக்கை.



எந்த மேரேஜ்னாலும் பண்ணுங்க... மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட்டும் மினிமம் லாயல்ட்டியும் இல்லாட்டி நெடு நாள் வண்டி ஓடாது.



தமிழ்நாட்டவிட குஜராத்ல மக்கள்தொகையும் கம்மி, அறிவிக்கப்பட்ட கொரோனாத் தொற்றும் இறப்புகளும் கம்மி. ஆனா ஏன் அங்க அதிக டோஸ் தடுப்பூசி போகுதுன்னு பதிலே இல்ல.



போட்டோ எடுத்தால் ஆயுள் குறையும் என்ற மூட நம்பிக்கையை ஆபத்தான இடங்களில் செல்ஃபி எடுத்து உண்மையாக்கிவிடாதீர்கள்!



இந்த பாக்ஸிங்ல பிரச்னை... எப்படி பாயின்ட் போடறாங்கன்னு தெரியாது. முடியற வரை பாயின்டும் சொல்ல மாட்டானுக... நாம மேரிகோம் நல்லா விளையாடறாங்கன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கப்ப எதிராளி ஜெயிச்சதா அறிவிப்பானுக.



நள்ளிரவிலோ அதிகாலையிலோ வரும் தொலைபேசி அழைப்புகள், எந்த த்ரில்லர் படமும் தராத பதற்றத்தைத் தந்துவிடுகின்றன!



அதிமுகவில் தனிக் குடும்பம் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது - ஓ.பன்னீர்செல்வம்.



#ஆமாமா... அதுக்கு நீங்களே சாட்சி.



சில்லறையைத் தரும்வரை நம் கண்கள் சி.சி.டி.வி கேமரா போல கண்டக்டரை நோக்கியே இருக்கும்.



சக மனிதரிடம் தவறாக நடந்துவிட்டு, கடவுளிடம் சரியாக நடந்துகொள்வது பலனற்றது.



ஆட்சிக் கவிழ்ப்பின்போது எனது செல்போன் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டி ருக்கலாம்: புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி சந்தேகம்.



# என் போனையே ஒட்டுக் கேட்டுதான் ராஜினாமா பண்ண வச்சாங்க, பேசாம போவியா: எடியூரப்பா



மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு இதுவரை ரூ.12.35 கோடி செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது - செய்தி



# செங்கல் விலை அதிகமாயிடுச்சின்னு கேள்விப்பட்டேன்... ஆனா, ஒரு செங்கல் ரூபாய் 12.35 கோடிக்கு விலை போகும்னு தெரியலை!



எதிர்க்கட்சிகள் வேண்டுமென்றே இரு அவைகளையும் நடத்தவிடாமல் முடக்கி வருகின்றன - மத்திய அமைச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி



# வேண்டாம்னுதான் முடக்கி வர்றாங்க ஜீ..!



மீ to மை மனசு கான்வோ:



‘‘இப்பல்லாம் உப்புமாவுக்குக் கோதுமை ரவைதான் யூஸ் பண்றது பாத்துக்க. ஹெல்த்தி லைஃப்ஸ்டைலுக்கு மாறுறோம்ல...’’



‘‘அப்ப வீட்ல இருக்கற வெள்ளை ரவைய என்ன பண்ணுவ?’’



‘‘அதையெல்லாம் பால், சர்க்கரைன்னு சேத்து ஃபுட்டிங் செஞ்சி தின்றணும்!’’



ஜியோ கம்பெனி கவர்மென்ட் கம்பெனியான்னு பையன் கேட்டான். கவர்மென்ட்தான் ஜியோவோட ஒரு கம்பெனின்னு நான் விளக்கம் சொன்னேன்.



முன்னாடில்லாம் ஏதாவது ஒரு புதுப்படம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் “எந்த தியேட்டர்ல?” என்று கேட்பார்கள். இப்போது “எந்த ஓ.டி.டி.?” என்று கேட்கிறார்கள்.



சொந்தச் சிறைக்குக் காவலுமில்லை, சாவியுமில்லை.



'Got my periods before my event in Tokyo. But I couldn't let that stop me'-மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் ஒதுக்கி வைக்கப்படுதல், அந்நாட்களுக்கென 'பரிசுத்த' வழக்கங்களையும் கொண்ட சமூகத்தில், போகிற போக்கில் மாதவிடாயை வெளிப்படையாகப் பேசியிருக்கிறார், மணிப்பூரின் மீராபாய் சானு.



கல்யாணமாயிட்டா வரக்கூடாது, வயசு அதிகம்னா சிரிச்சுப் பேசக் கூடாது, மூஞ்சியைக் காட்டாமப் பேசக் கூடாது.. ரியல் லைஃப்விடக் கொடூரக் கட்டுப்பாடு போடுவாங்க போல ட்விட்டர்ல.



பிள்ளைகளுக்கு ஆன்லைன் க்ளாஸ் நடக்குது அதனால் தான் போன் பண்ண முடியலை, பேச முடியலை!



# நவீன பொய்கள்