வலைபாயுதே...

twitter.com/HAJAMYDEENNKS



அதெப்படி திமிங்கலம் விளம்பர இடைவேளையில் வேற படத்தைப் பார்க்கலாம்னு சேனலை மாத்தினால், எல்லா சேனலும் ஒரே நேரத்துல விளம்பரத்தைப் போடுறாங்க!



twitter.com/SankarRayan



துணிவு நல்லா ஓடுதா, இல்ல வாரிசு நல்லா ஓடுதான்னு கேட்டா, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிதான் நல்லா ஓடுறார்னு சொல்லுறாங்க, கெரகம்!



twitter.com/SelviSemmalar



டாக்டர் ஷர்மிகாவை ட்ரோல் பண்ணியாச்சு, தமிழகம் - தமிழ்நாடு என்று உருட்டியாச்சு, கவர்னரை விரட்டியாச்சு, இலக்கியத் திருவிழா, புத்தகக் காட்சி பத்தியெல்லாம் பேசியாச்சு. கொஞ்சம் உங்களுக்கு நேரமிருந்தால் வேங்கை வயல் மக்கள் மலம் கலந்த தண்ணீர் குடித்தது பற்றியும் பேசுங்கள்.



twitter.com/itz_radhi3



Me to Son: நெத்திலி மீன்ல நிறையை புரோட்டீன், வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது... சாப்பிடு... சொல்லிட்டேன்!



He: எல்லாம் இருக்குன்னா அப்பறம் அது ஏன் சின்னதா மெலிஞ்சு கிடக்கு?



twitter.com/Kirachand4



ஸ்மார்ட் போன் வைத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் தங்களைச் சிறந்த போட்டோகிராபர் என்று நினைத்துக்கொள்கிறார்கள்...



twitter.com/chitradevi_91



கொஞ்சமா அழுக்கா இருக்கிற பொருளைச் சுத்தம் செய்ய, அதைவிட ரொம்ப அழுக்கா இருக்குற துணியைத் தேடி அலையறவன்தான் மனுஷன்!



twitter.com/iVenpu



வெள்ளைக்காரனுங்க எல்லாம் சிலாகிச்சி அவார்டு குடுக்குற இந்த ‘நாட்டு நாட்டு’ பாட்டை ஒரு தடவைகூட கேக்காத / பார்க்காத ஆளுங்க என்னை மாதிரி யாரும் இருக்கீங்களா?