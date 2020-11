twitter.com/MrElani

Could this be your last ever game in yellow?

Thala : Definitely not

அடுத்த வருஷம் ஒரு சின்னவேல இருக்கு.

twitter.com/cablesanka

ஸ்கூல், காலேஜ் திறந்தாத்தான் தியேட்டருக்குக் கூட்டம் வரும்ங்கிற தொலைநோக்குப் பார்வையோட செயல்பட்ட அரசுக்கு நன்றி