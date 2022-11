வலைபாயுதே...

twitter.com/mohanramko

குஜராத்தில் டிசம்பர் 5-ம் தேதியோடு தேர்தல் முடிகிறது.

# பெட்ரோல் விலை 5-ம் தேதி வரை உயராது

ஆவின் பால் விலையேற்றம் சாதாரண மக்களை பாதிக்காது! - அமைச்சர் நாசர்!

# ஆமாமா... பால் வாங்கறவங்களை மட்டும்தான் பாதிக்கும்!

முற்றுப்பெறாத காதல், அப்போதைய தருணம் அப்படி, விதிப்பயன், நல்வாய்ப்பு அமையவில்லை என ஏதோ ஒன்று. அவரவர் வாழ்க்கைப் பாதைகள் திசைமாறி விட்டன... மிக நீண்ட வருடங்களுக்குப் பிறகு இன்று காலையில் ஒரு அலைபேசி அழைப்பு.

‘‘இந்தியா வந்திருக்கேன்...’’

‘‘ஓ! எப்போ, என்ன திடீர்னு?’’

‘‘தங்கை வீடு வாங்கியிருக்கா, புது வீடு பால் காய்ப்பு.’’

நான் உடனடியாகப் பரபரப்படைந்து இப்படிக் கேட்டேன்...

‘‘அபார்ட்மென்ட்டா, தனி வீடா, ரெடி கேஷா, லோனா, எந்த பேங்க்ல லோன் எடுத்தாங்க, யார் லோன் பண்ணிக் கொடுத்தாங்க, என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட், மொதல்லியே சொல்லியிருந்தா நானே வாங்கிக் கொடுத்திருப்பேன்ல...’’

தொழில் புத்தி... மறுமுனையில் ஒரு சிறிய மௌனத்துக்குப் பிறகு ‘‘லூஸு’’ என்று சொன்னது என் காதில் கேட்டுவிட்டது.

Life has to go on... இல்லையா மக்களே?

பென்சிலை ஆங்காங்கே போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள் என பிள்ளைகளைப் பார்த்து, ‘‘பொருளோட அரும தெரியிதா உங்களுக்கு?’’ என்று சீறி வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அம்மணி. கிச்சனில் அமைதியாகக் காட்சியளிக்கும் ஃப்ரிட்ஜைப் பார்த்துவிட்டு, நானும் அதே மாதிரி அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கிறேன்.

கேரளாவின் கண்ணூரில் தனது காரில் சாய்ந்ததற்காக 6 வயதுச் சிறுவனை நெஞ்சில் உதைத்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளானாம்!

# கல்வியறிவில் கேரளா முதல் இடம்னு சொன்னவங்களை யாராச்சும் பார்த்தீங்களா?

ஒரு நாள் வெறும் potato என்று கவனிக்காத உலகம், நீ French fries ஆக மாறிய பின் கொண்டாடும்!

ஒரு நாள்தான் ஷாப்பிங் போய்ட்டு வந்தேன். எங்கடா இங்க இருந்த சம்பளத்த காணோம்!