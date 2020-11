twitter.com/mani_nov21 ட்விட்டர் : This claim about the election fraud is disputed. ட்ரம்ப் : நான் இன்னும் பேசவே இல்ல முருகேஷா. twitter.com/Dr S RAMADOSS வெற்றி எட்டுத் திக்குமெட்டக் கொட்டு முரசே... தமிழ்நாட்டில் 3 நாள்களில் டாஸ்மாக் மது விற்பனை ரூ.606 கோடி என்ற புதிய சாதனை அளவை எட்டியதை வெற்றி என்று கொட்டு முரசே... வாழ்க குடிமக்கள்?!?!?! twitter.com/Kozhiyaar இண்டு இடுக்கு, சந்து பொந்துல இருக்கிற எல்லாக் கொசுவும் வந்து கடிச்சிட்டுப் போய்டுங்கப்பா, அப்புறம் திரும்ப நல்லா தூங்கப்போன உடனே வந்து கடிக்காதீங்க!

யூடியூப்லே ad free subscribe பண்றதும், அரேஞ்ச்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதும் ஒன்றுதான். Its an one way ticket. Absolutely No Going back. ரினிவல் பண்ண மறந்துட்டா போதும்., போனை ஆப் பண்ணிட்டு குளிக்கப் போனாக்கூட ஷவர் வழியா நாலு விளம்பரத்தை மேலே போட்டு விடுறான். வொர்ஸ்ட்டுடா டேய்...



தெரிந்துகொள்வதற்காகக் கேட்கிறேன்... கணவன் நலத்திற்காக பூஜைகள் விரதங்கள் உண்டு, மனைவியின் நலத்திற்காக ஏதாவது உண்டா?



மனுஸ்மிருதி புழக்கத்தில் இல்லை என்று சொல்வது ஆமையின் கழுத்தில் கயிறு கட்டி இழுத்துச்செல்லப்பட்ட கப்பலின் கதையைவிட பயங்கரமாக இருக்கிறது!