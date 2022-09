வலைபாயுதே...

facebook.com/dvaipayana.krishna

TTF வாசன் இரண்டு நிமிடப் பேச்சில்: 200 கிலோமீட்டர் போவேன்... இப்பதான் 150 கிலோமீட்டர். 22 வயசுதான் ஆகுது... ducati புக் பண்ணப்போறேன். ஷார்ட் பிலிம் வேலை போய்ட்டு இருக்கு... அடுத்து feature filmக்குள்ள enter ஆகிடுவோம். ducati டெலிவரி எடுக்கணும்... K2K போறோம். கன்னியாகுமரி 2 காஷ்மீர். பைக் எடுத்தா 300, 400 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை பெட்ரோல் break மட்டும்தான். காஷ்மீர்லதான் போய் சாப்பிடுவேன்... அடுத்து லடாக், நார்த் ஈஸ்ட்...

Me to myself: லைஃப்ப தொலைச்சிட்டியேடா!

கலர் கலராக மழையை வர வைக்க குழந்தைகளால்தான் முடியும், டிராயிங் புக்கில்!

என்ன முடிவு எடுக்கறதுன்னு குழப்பமான சூழ்நிலைல மாட்டிக்கிட்டா, நாம முடிவு எடுக்கக் கூடாது. தேவைன்னா முடிவு நம்மளை எடுக்கட்டும்னு விட்டுறணும்.