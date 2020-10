Youtube.com/Ilayaraja

கந்தர்வர்களுக்காக பாட போய்ட்டியா... இங்கஉலகம் ஒரே சூன்யமா போச்சு... உலகத்துல ஒன்னும் எனக்கு தெரியல... பேச பேச்சு வரலை, வார்த்தை இல்லை...

என்னுடைய குரலாகப் பல ஆண்டுகளாக இருந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் குரலும், உங்கள் நினைவுகளும் என் ஜீவனோடு எப்போதும் கலந்திருக்கும்.

அன்னைய்யா S.P.B அவர்களின் குரலின் நிழல் பதிப்பாக பல காலம் வாழ்ந்தது எனக்கு வாய்த்த பேறு.

ஏழு தலைமுறைக்கும் அவர் புகழ் வாழும்.

“Growing up in South India, SPB is part of our culture. His voice is part of our culture. He is part of our victories, love, devotion and joy. And this loss.... I won’t say it’s a loss. I think we have to celebrate his life. Because he has given or shared so much of his gifts with us, that we can only celebrate and not brood over his death. Because what happens, happens!”