இன்னும் களையப்படாத கீழ்மை... குழந்தை தொழிலாளர் எதிர்ப்பு நாளில் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?!

குழந்தை தொழிலாளர்கள் இந்த உலகின் மிகப்பெரிய சோகம். குழந்தைகளை வேலைக்கு அமர்த்துவது உலகின் மிகப்பெரிய சட்ட விரோதச் செயல். அது இயற்கைக்கு முரணான ஒரு சமூகக் குற்றம். பகட்டாக ஜொலிக்கும் உலகின் களையப்படாத கீழ்மைகளுள் ஒன்று. குழந்தைகளின் கனவுகளை களைப்பதற்கு ஈடான வன்செயல் எதுவும் இல்லை.

ஜூன் 12-ம் தேதி கடைபிடிக்கப்படும் குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான உலக தினம் (World Day Against Child Labour), இந்த வருடம் The International day for Eliminating the child labour என்ற பெயரில் 2021-ம் ஆண்டில் குழந்தைத் தொழிலாளர்களை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து கவனம் செலுத்துகிறது. ஜூன் 10-17 வரையிலான ஒரு வார காலப்பகுதியை சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு (International Labour Organization) மற்றும் யுனிசெஃப் இணைந்து உலகளாவிய அளவில் குழந்தைத் தொழிலாளர் மீதான போக்குகள் மற்றும் 2021ற்கான செயல் உறுதிமொழிகள் பற்றி விவாதிக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும் ஒரு சிறப்பு வாரமாக “Week of Action” என்ற கருப்பொருளில் கொண்டாடுகிறது.