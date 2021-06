#BTS தெரியாதா அங்கிள்? கார்த்தி #BTS தெரியாதா அங்கிள்? செய்திகள்

“கார்த்தி, BTS கட்டுரை என்ன ஆச்சு?”



“ரெடியாகிட்டே இருக்கு சார்”



கடந்த சில வாரங்களாகவே இப்படியாகத்தான் சென்றுகொண்டிருந்தது.நண்பர்களிடம் BTS பற்றி ஏதாவது தெரியுமா எனக் கேட்டால், BTS டாக்குமென்டரி, BTS கான்ஸ்ப்ரஸி தியரி, BTS explainer, BTS பேட்டிகள் என ஒரு டஜன் வீடியோக்களை மொத்தமாய் அனுப்பினார்கள். அவற்றில் ஆங்காங்கே மானே தேனே போட்டுத்தான் BTS கட்டுரைகளை உருவாக்குகிறார்களாம். ஆனால், தமிழகத்திலேயே BTSக்கு கோடிக்கணக்கில் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் என கழுகார் பாணி தகவல்கள் வர, அந்த வம்பே வேண்டாம் என அதன் ரசிகர்கள் பக்கம் வண்டியைத் திருப்பினேன்.



இந்த இடைவேளையில் சில பாடல்களைக் கேட்கவும் செய்தேன். `FAKE LOVE’ பாடல் எல்லாம் செம ரகம் என்றாலும், ‘ஒண்ணும் புரியாம தாளம் தட்டுறேனே’ கதியாகத்தான் கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். ‘BOY WITH LOVE’ பாடலில் ஆங்காங்கே ஆங்கிலம் வந்தாலும், அதிலும் அந்தப் பிரச்னை இருந்தது. அந்தக் குறையைத் தீர்த்து வைத்தது DYNAMITE. ஆம், அந்தப் பாடல் முழுவதுமாக ஆங்கிலத்தில் உருவாகியிருந்தது. இசையை வைத்தே ஒரு பாடலை ரசிக்க முடியும் என்றாலும், அந்த நூலில் கோக்கப்படும் முத்துக்களாக வார்த்தைகள்தான் நம்மை அதோடு ஒன்றச் செய்கிறது. புரிகிறது என்பதாலேயே Dynamite அதிகம் பிடித்தது. இந்தப் பாடல்களைக் கேட்டபோதும், BTS சிறுகுறிப்பு வரைக என்றால் ‘பெப்பே’ தான். ஹாலிவுட் படங்களின் பாடல்களும், மைக்கேல் ஜாக்சனும் தெரிந்தாலே காலரைத் தூக்கிவிட்டுக்கொள்ளலாம் என்னும் தலைமுறையில் இருந்தபோது, ரிச்சர்ட் மார்க்ஸின் ‘right here waiting’ மாதிரியான சில பாடல்களே, ‘நான் யார் தெரியுமா’ என்கிற பில்டப்புக்குப் போதுமானதாக இருந்தது. எதேச்சையாக உறவினர் ஒருவரின் வாட்ஸப் ஸ்டேட்டசைப் பார்த்தால், ஏதோ எழுதியிருந்தது.



“என்னம்மா எழுதியிருக்கு, சைனீஸா?”



“அது கொரியன். பொராஹே.”



“அப்படின்னா?”



“I purple you-ன்னு அர்த்தம்...”



“I love you, I miss you சரி, ‘purple you’ன்னா?”



“BTSல Vன்னு ஒருத்தன், V பேரு கிம் தேயங். அவன் சொன்னதுதான். ரெயின்போல லாஸ்ட் கலர் ஒயல்ட். அதுமாதிரி, பொராஹேன்னா I Love you till the end of dayன்னு அர்த்தம். இது அவர் 2016 கான்சர்ட்ல சொன்னது. கொரியன்ல பொரான்னா ஒயல்ட்னு அர்த்தம், சராங்கேன்னா I love youன்னு அர்த்தம். இது ரெண்டையும் சேர்த்துதான் பொராஹே, I purple Youன்னு அர்த்தம்.’’

கல்லூரியில் படித்துக்கொண்டிருக்கும் அந்தப் பெண் 8 மார்க் கேள்விக்கு பதில் அளிப்பது போல், யோசிக்காமலே பதில் சொன்னார். இப்படியாகத்தான் BTS பெருங்குறிப்புக்கான அறிமுகம் ஆரம்பித்தது.



“BTS பாடல்கள் கேட்கும்போதே ஒரு மன அழுத்தத்துல இருந்து வெளிய வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி, காலேஜ் படிக்கறப்ப சிலருக்கு ‘நாம எதுக்குமே வொர்த் இல்லை’ன்னு தோணும். BTS பாடல்கள் நம்மள நாமளே எப்படி லவ் பண்ணணும்னு யோசிக்க வைக்கும். அவங்க வாழ்க்கைல பட்ட கஷ்டங்கள், அனுபவங்கள், அதுல இருந்து எப்படி அவங்க மேல வந்தாங்க, எல்லாமே அவங்க பாடல்கள்ல இருக்கும். ஒரு பாட்டுக்கு எல்லாம் 20 நிமிஷத்துல 40,000 டிக்கெட் வித்துச்சு’’ என்கிறார் கல்லூரி மாணவி ஸ்ரீமதி. ஸ்ரீமதியின் ஃபேவரைட் சாங் ‘Make It right.’



அதே கல்லூரியில் படிக்கும் ப்ரீத்திக்கோ BTS என்றால், வார்த்தைகள் அருவியாய்க் கொட்டுகின்றன. “BTSல மொத்தம் ஏழு பேர் இருக்காங்க . இதுல ஜங்கூக், கிம் தேயங், பார்க் ஜிமின், சியோக்ஜின் இவங்க எல்லாம் பாட்டுப் பாடறவங்க. அதாவது vocals. மின் யூங்கி, ஹோப், நம்ஜூன் மூணு பேரு ரேப்பர்ஸ். கிம் நம்ஜூனோட ஸ்டேஜ் பேரு RM, அதாவது RAP MONSTER. Idol, fake love,on,mic drop இப்படி நிறைய பாட்டு ஹிட் ஆகியிருக்கு. ஜங்கூக் ஒரு செக்ஸி ஸ்டார். கூகுள் சர்ச்ல எல்லாம் எப்பவும் நம்பர் ஒன் கிம் தேயங் தான். அவங்க எல்லோரும் அடிக்கடி உச்சரிக்கறது Love Yourself தான். நானெல்லாம் மூணு வருஷமா இந்தப் பாடல்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அவ்ளோ மோட்டிவேஷனலா இருக்கும். என்னோட ஃபேவரைட் சாங் life goes on.’’ நாம் தான் ஆங்காங்கே புள்ளி வைத்திருக்கிறோமே தவிர, ப்ரீத்தி பேசும்போது எங்குமே புள்ளியில்லை. `முத்துமணி ரத்தினங்களும் சிந்திய பவளமும்’ என SPB பாடுவதுபோல் மூச்சுவிடாமல் சொல்கிறார்.